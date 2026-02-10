유은혜, 경기도교육감 도전…“경기교육, 기본부터 다시”
10일 경기도교육감 예비후보 등록
유은혜 전 사회부총리 겸 교육부 장관이 10일 경기도교육감 예비후보로 등록하고 ‘기본교육’을 기치로 본격적인 선거전에 돌입했다.
유은혜 예비후보는 이날 오전 수원시 영통구에 위치한 경기도선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 마쳤다. 등록 직후 유 예비후보는 “무너진 경기교육을 다시 기본으로 세우겠다는 절박한 심정으로 출마를 결심했다”며 “반드시 승리해 경기교육의 자부심을 되찾고 세계 으뜸 경기교육의 시대를 열겠다”고 밝혔다.
유 예비후보는 역대 최장수 사회부총리 겸 교육부 장관으로서의 경험을 강점으로 내세우며 경기교육 정상화와 도약을 약속했다.
그는 “1316일간 대한민국 교육행정의 수장으로서 검증된 실력과 유능함, 현장 경험을 바탕으로 경기도를 대한민국 기본교육의 표준이자 견인차로 만들겠다”며 “이재명 국민주권정부가 지향하는 기본사회와 발맞춰 아이들이 살아 숨 쉬는 학교를 만들겠다”고 강조했다.
이어 “경기교육의 변화는 구호가 아닌 책임 있는 실천이어야 한다”며 “아이 한 명 한 명의 삶을 끝까지 책임지고, 부모가 안심하고 아이를 학교에 맡길 수 있는 교육, AI 시대에도 인간의 존엄과 민주주의가 중심이 되는 교육을 반드시 현실로 만들겠다”고 말했다.
유 예비후보는 제19·20대 국회의원을 지내고, 2018년 10월부터 2022년 5월까지 사회부총리 겸 교육부 장관을 역임하며 유아교육부터 초·중등, 고등교육까지 교육 전반을 총괄한 교육행정 전문가로 평가받는다.
특히 코로나19 확산이라는 위기 속에서 전면 원격수업 전환과 등교·원격 병행 체제 구축을 통해 학습 공백을 최소화하고 학교 현장의 안정을 이끌었다는 평가를 받고 있다.
또한 유치원 3법 개정을 통한 유아교육 공공성 강화, 고교 무상교육 시행, 대학 입학금 폐지, 국가교육위원회 설립 등 굵직한 교육개혁 과제를 추진한 경험을 바탕으로, 경기도 교육의 안정적 운영과 미래교육 전환을 동시에 이끌겠다는 구상이다.
유 예비후보는 예비후보 등록을 시작으로 정책 발표와 교육 현장 방문을 이어가며 본격적인 선거 행보에 나설 계획이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
