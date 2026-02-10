충남도, 풀케어 돌봄정책 플러스 추진…임신·출산 지원
충남도는 기존 돌봄 정책을 보완한 ‘힘쎈충남 풀케어 돌봄정책 플러스’를 추진한다고 10일 밝혔다.
35세 이상 임산부에게 최대 50만원의 의료비를 지원하고, 나이·소득·지원 횟수와 상관 없이 난임시술비도 지원한다. 권역 난임·임산부 심리상담센터를 설치해 심리 상담을 지원한다.
자영업자와 소상공인을 위해 대체인력 인건비 지원과 아이돌봄서비스도 시행한다.
소상공인 본인이나 배우자가 출산하면 대체인력 인건비를 월 100만원씩 최대 3개월까지 지원하고, 12세 이하 자녀를 양육 중인 소상공인 사업주와 종사자를 대상으로 아이돌봄서비스 이용료를 최대 360만원까지 지원한다.
마을돌봄터를 50곳까지 확대하고 방학 기간 돌봄 공백 해소를 위해 ‘방학 온(ON) 돌봄터’ 20곳도 운영한다. 또 어린이집 폐원 지원금을 최대 1500만원으로 증액한다.
이와 함께 기존 주 4일 출근제에 4시 퇴근제를 더한 ‘출산·육아 4+4 제도’를 활성화하고, 아이 동반 이용이 편한 음식점 등을 웰컴키즈존으로 지정해 유아용 물품 구매비 등을 지원한다.
김종수 도 인구전략국장은 “행정으로 ‘아이를 낳으면 성인이 될 때까지 책임지는 충남’을 구현할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사