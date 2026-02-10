이상연 경한코리아 대표이사, 경남경찰청에 장학금 3000만원 전달
2005년부터 경남경찰청 소속 경찰관 자녀들에게 3억 9200만원 장학금
이상연 경한코리아 대표이사(경남경총 회장)는 10일 경남경찰청을 찾아 경한장학금과 지원금을 전달했다.
경남경찰청 초대 경찰발전위원장을 지낸 이상연 대표이사는 지난 2005~2017년까지 13년 동안 경남경찰청 소속 경찰관 자녀들에게 해마다 3000만원(30명, 1인당 100만원)씩 총 3억9200만원의 장학금을 지원했다.
이후 잠시 중단된 장학금 지원사업은 사회공헌사업을 지속하겠다는 이 대표이사의 뜻에 따라 2023년부터 수혜 대상을 어려운 이웃 등으로 확대해 재개됐다.
재개 이후 4회를 맞는 이번 장학금 지원은 총 15명에게 200만원씩 3000만원의 장학금과 지원금을 지원한다. 대상은 범죄피해자, 다문화 가정 자녀, 북한이탈주민 자녀, 순직‧사망 경찰관 자녀 등이다.
이상연 대표이사는 “오늘 이 자리가 멀리 가족을 두고 오신 다문화·북한이탈 관련 분들께 조금이나마 도움이 되기를 바라며 어려운 여건에서도 희망과 용기를 잃지 마시길 바란다”고 말했다.
김종철 경남경찰청장은 “이상연 대표님의 따뜻한 나눔 덕분에 어려운 이웃들에게 온정을 전할 수 있어 뜻깊다”고 화답했다.
경북 예천이 고향인 이상연 대표이사는 대구경북시도민회장을 역임한데 이어 경남경영자총협회장을 연임 중이다. 예천 출신 양궁 메달리스트 김제덕을 각별히 후원한 것으로도 알려졌다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
