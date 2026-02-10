서울디지털대, 2026학년도 1학기 신·편입생 13일까지 모집
서울디지털대학교는 오는 13일까지 2026학년도 1학기 신·편입생 최종 모집을 진행한다고 10일 밝혔다.
합격자 발표는 오는 19일이며, 원서 접수는 입학지원센터 홈페이지를 통해 PC와 모바일로 가능하다.
이번 모집에서 서울디지털대는 산업과 사회 변화에 대응하기 위해 4개 신설 전공을 개설했다.
AI공학부 AI실무활용전공은 비전공자도 기초부터 학습할 수 있도록 설계된 실무 중심 교육과정으로, 생성형 AI 활용과 데이터 기반 문제 해결 역량 강화를 목표로 한다.
AI 전환 전문가, AI 크리에이터, 생성형 AI 활용 등 3개 트랙으로 운영되며 100% 온라인 수업을 통해 재직자와 성인학습자의 학습 병행을 지원한다.
회화학부 조형예술전공은 드로잉과 회화, 입체·조형 표현을 비롯해 사진·영상·공예 등 다양한 매체를 활용한 실기와 이론을 결합한 교육과정을 운영한다.
온라인 환경에 최적화된 수업을 통해 디지털 매체 활용 능력과 현대 시각예술에 대한 이해를 함께 강화한다.
상담심리학부 응용상담학과는 상담 이론을 기반으로 군·경·소방 등 특수 조직 상담과 위기·재활 상담 등 현장 적용 중심의 교육과정을 제공한다.
온라인 대학 최초로 심리상담센터 실습 시스템을 구축해 표현예술치료 등 다양한 상담 기법을 실습 중심으로 학습할 수 있도록 했다.
경찰탐정교정학부 범죄교정전공은 범죄자의 교정·교화와 사회복귀를 중심으로 교정행정과 현장 실무를 아우르는 교육과정을 운영하며, 교정·보호 분야 전문가가 참여하는 수업을 통해 관련 분야 진출 역량을 강화한다.
서울디지털대는 입학생 전원에게 장학 혜택을 제공하며, 학점당 수업료는 6만7500원으로 사이버대학 중 최저 수준이다.
신입생은 졸업 시까지 25%, 편입생은 1~2년간 40% 감면 혜택을 받을 수 있으며, 산업체·군 위탁전형 입학생은 졸업 시까지 매 학기 수업료 50% 감면이 적용된다.
모든 수업과 평가는 100% 온라인으로 진행되며, 복수전공·부전공 제도를 통해 졸업 시 최대 3개의 학사학위 취득이 가능하다. 모집 학과와 입학 관련 자세한 사항은 서울디지털대학교 입학지원센터를 통해 확인할 수 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사