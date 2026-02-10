부산시, 클락슨·워터라인 유치… 해양특화금융중심지 박차

글로벌 해운 정보·민간 투자 기능 부산 집적

정책금융 중심 구조에 민간 운용 축 보완

인프라 다변화로 해양금융 허브 조성 속도

부산신항 북컨테이너 부두에 컨테이너가 켜켜이 쌓여 있다. 국민일보DB

세계 최대 해운 중개·컨설팅 기업인 클락슨과 해양산업 특화 운용사 워터라인파트너스가 부산에 새 둥지를 튼다. 부산시가 두 글로벌 기업을 동시에 유치하며 해양특화금융중심지 조성에 박차를 가하고 있다.



부산시는 부산국제금융진흥원과 함께 글로벌 해운중개업체인 클락슨코리아의 부산사무소 개설과 해양산업 특화 운용사 워터라인파트너스의 본사 부산 이전에 잠정 합의했다고 10일 밝혔다. 시는 이번 유치를 통해 해운 시황 분석과 투자 판단 기능이 부산에 집적되면서 해양금융 기반이 한층 강화될 것으로 보고 있다.



1852년 영국에서 설립된 클락슨은 해운중개와 리서치, 금융서비스를 아우르는 세계 최대 해운 컨설팅 기업이다. 자회사인 클락슨리서치를 통해 전 세계 선박 수주량과 선가, 운임지수 등 해운·금융시장의 주요 지표를 제공해 왔다. 부산사무소 설립을 계기로 해상풍력 프로젝트 지원을 포함한 해운 데이터 분석 역량이 지역 금융업계에 본격적으로 제공될 전망이다.



워터라인파트너스는 선박금융과 항만 인프라, 물류, 해양에너지 등 해양산업 전반을 투자 대상으로 하는 해양산업 특화 운용사다. 현재 약 400억원 규모의 해양 펀드를 운용 중이다. 부산 이전을 통해 투자 판단과 집행 기능을 단계적으로 옮길 계획이다. 정책금융 비중이 높았던 부산 해양금융 구조에 민간 운용 기능이 보완되는 셈이다.



최재성 클락슨코리아 대표는 “부산사무소 개설을 계기로 글로벌 해운·금융 기업의 부산 진출이 확산될 것”이라고 말했다. 정우송 워터라인파트너스 대표는 “부산에서 해양산업 특화 투자금융의 새로운 모델을 만들어가겠다”고 전했다.



시는 입주 기업에 업무시설 제공과 임대료 지원, 정책금융기관과의 네트워킹 등 행정적 지원을 통해 지역 금융 생태계와의 연계를 강화할 방침이다. 이번 유치를 계기로 해양금융 인프라를 다변화하고 민간 참여를 확대해 해양특화금융중심지 조성 전략을 이어간다는 계획이다.



박형준 부산시장은 “지금까지 부산 해양금융이 정책기관 중심으로 기반을 닦아 왔다면, 이제는 글로벌 정보력을 갖춘 클락슨과 혁신적인 민간 운용사가 시장을 이끌어야 할 시점”이라며 “유치한 글로벌 기업들이 지역에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다. 이어 “이를 마중물로 더 많은 글로벌 해양금융 강소기업을 부산으로 불러들여 해양금융 중심지의 내실을 채워 나가겠다”고 덧붙였다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 880 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 세계 최대 해운 중개·컨설팅 기업인 클락슨과 해양산업 특화 운용사 워터라인파트너스가 부산에 새 둥지를 튼다. 부산시가 두 글로벌 기업을 동시에 유치하며 해양특화금융중심지 조성에 박차를 가하고 있다.부산시는 부산국제금융진흥원과 함께 글로벌 해운중개업체인 클락슨코리아의 부산사무소 개설과 해양산업 특화 운용사 워터라인파트너스의 본사 부산 이전에 잠정 합의했다고 10일 밝혔다. 시는 이번 유치를 통해 해운 시황 분석과 투자 판단 기능이 부산에 집적되면서 해양금융 기반이 한층 강화될 것으로 보고 있다.1852년 영국에서 설립된 클락슨은 해운중개와 리서치, 금융서비스를 아우르는 세계 최대 해운 컨설팅 기업이다. 자회사인 클락슨리서치를 통해 전 세계 선박 수주량과 선가, 운임지수 등 해운·금융시장의 주요 지표를 제공해 왔다. 부산사무소 설립을 계기로 해상풍력 프로젝트 지원을 포함한 해운 데이터 분석 역량이 지역 금융업계에 본격적으로 제공될 전망이다.워터라인파트너스는 선박금융과 항만 인프라, 물류, 해양에너지 등 해양산업 전반을 투자 대상으로 하는 해양산업 특화 운용사다. 현재 약 400억원 규모의 해양 펀드를 운용 중이다. 부산 이전을 통해 투자 판단과 집행 기능을 단계적으로 옮길 계획이다. 정책금융 비중이 높았던 부산 해양금융 구조에 민간 운용 기능이 보완되는 셈이다.최재성 클락슨코리아 대표는 “부산사무소 개설을 계기로 글로벌 해운·금융 기업의 부산 진출이 확산될 것”이라고 말했다. 정우송 워터라인파트너스 대표는 “부산에서 해양산업 특화 투자금융의 새로운 모델을 만들어가겠다”고 전했다.시는 입주 기업에 업무시설 제공과 임대료 지원, 정책금융기관과의 네트워킹 등 행정적 지원을 통해 지역 금융 생태계와의 연계를 강화할 방침이다. 이번 유치를 계기로 해양금융 인프라를 다변화하고 민간 참여를 확대해 해양특화금융중심지 조성 전략을 이어간다는 계획이다.박형준 부산시장은 “지금까지 부산 해양금융이 정책기관 중심으로 기반을 닦아 왔다면, 이제는 글로벌 정보력을 갖춘 클락슨과 혁신적인 민간 운용사가 시장을 이끌어야 할 시점”이라며 “유치한 글로벌 기업들이 지역에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다. 이어 “이를 마중물로 더 많은 글로벌 해양금융 강소기업을 부산으로 불러들여 해양금융 중심지의 내실을 채워 나가겠다”고 덧붙였다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지