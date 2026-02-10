[속보] 與 “조국혁신당 합당추진 어렵다” 공감대…최고위서 결론
더불어민주당이 6·3 지방선거 전 조국혁신당과의 합당 추진이 어렵다는데 의견을 모았다.
박수현 민주당 수석대변인은 10일 의원총회 직후 국회에서 기자들과 만나 지난달 22일 정청래 대표가 혁신당에 제안한 지방선거 전 합당 추진이 사실상 어려워진 상황에 대해 공감대를 형성했다고 전했다.
박 수석대변인은 “의원들은 대체로 통합의 필요성에 대해서는 공감했으나 현 상황에서의 합당 추진은 명분은 있더라도 추진이 어렵다고 의견을 모았다”고 설명했다.
이어 “혁신당과의 합당 제안이 지방선거 압승을 통한 국정 성공이라는 진정성에서 비롯됐다 해도 추진 과정에서의 갈등으로 귀결되고 있다는 상황 인식을 공유했다”고 말했다.
민주당은 이날 오후 최고위원회의를 열고 의총에서 공유된 의원들의 의견을 고려해 혁신당과의 합당 추진에 대한 최종적인 결론을 내릴 방침이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
