네오위즈, 작년 영업이익 600억원… 전년比 82%↑
네오위즈가 지난해 연결기준 매출 4327억원, 영업이익 600억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 각각 전년 대비 18%, 82% 증가한 수치다.
증권가 컨센서스를 종합한 에프앤가이드 전망치인 매출 4234억원, 영업이익 651억원에도 대체로 부합했다. 당기순이익은 458억원으로 흑자 전환했다.
4분기만 놓고 보면 매출 1063억원, 영업이익 47억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 매출은 19% 상승했으나 영업이익은 32% 하락한 결과값이다. 매출은 전망치 972억원보다 소폭 상회했으나 영업이익 기대치 100억원에는 다소 못 미쳤다.
네오위즈는 “PC와 콘솔, 모바일을 아우르는 균형 잡힌 포트폴리오로 사업 구조를 고도화한 결과”라고 설명했다.
PC·콘솔 부문 매출은 459억원으로 전년 동기 대비 22% 증가했다. 지난 9월 출시한 ‘셰이프 오브 드림즈’가 누적 판매량 100만 장을 돌파하며 매출에 기여했다. 다만 ‘P의 거짓: 서곡’의 초기 판매 효과가 제거되며 전 분기 대비로는 22% 감소했다.
모바일 부문 매출은 477억원으로 전년 동기 대비 11% 증가, 전 분기 대비 18% 감소했다.
네오위즈는 올해 내러티브 기반 지식재산권(IP)에 투자해 신작을 확보하고 팬덤 확장을 통한 글로벌 성장 전략을 더욱 본격화할 계획이라고 덧붙였다.
네오위즈는 중장기 주주환원 정책을 시행한다. 지난 1월 발표한 정책에 따라 지난해 영업이익의 20%인 약 120억원 규모의 재원을 확보하여 자사주 매입·소각과 배당을 진행할 계획이다. 실행 계획은 오는 3월 정기 주주총회를 통해 최종 확정된다.
