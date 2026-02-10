부천세종병원, 설 연휴 비상 근무체제 돌입

부천세종병원 전경. 병원 제공

부천세종병원을 주축으로 하는 전국 심혈관질환 치료 네트워크 ‘세종심혈관네트워크(SJ-CCN)’ 전용 핫라인도 점검했다.

이와 함께 인천세종병원 응급의료센터도 설 연휴 기간 24시간 정상 진료한다. 중증·응급 환자 발생에 신속히 대처하기 위해 심장 및 뇌혈관 전문의 역시 24시간 상주한다.