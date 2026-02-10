인천 중구, 청라하늘대교 개통 등에 발맞춰 ‘공영버스’ 부분 개편
인천 중구는 청라하늘대교 개통 등 변화하는 영종국제도시 교통 환경에 발맞춰 공영버스 노선을 부분 개편한다고 10일 밝혔다.
이번 조치는 청라하늘대교, 영종구 신설 등으로 변화하는 지역 교통 여건에 선제적으로 대응해 주민 의견을 반영한 공영버스 노선 개편을 추진, 대중교통 이용 편의를 증진하는 데 목적을 두고 있다.
구체적인 개편 내용은 ▲평일 통근 지원을 위한 ‘중구 5-5번’ 신설 ▲청라하늘대교 개통에 따른 ‘중구 6번’ 노선 조정 ▲안전한 버스 운행을 위한 ‘중구 3번’ 시간 조정 등이다.
구는 영종하늘도시 주민들의 원활한 아침 출근길을 지원하고자 평일 통근용 노선 중구 5-5번을 신설했다. 영종국제병원과 e편한세상오션하임, 영종LH67단지, 한신더휴2차, 영종역을 오가게 된다.
또 청라하늘대교 개통에 발맞춰 무의 지역 주민 등의 영종복합문화센터·영종하늘도시 접근성을 한층 더 향상하고자 중구 6번의 운행 노선을 조정할 방침이다. 해당 노선은 기존 무의∼인천대교 경유∼동인천이지만, 이제는 무의∼큰무리선착장∼푸른나래사거리·영종복합문화센터(신설 정류소)∼해찬나래사거리∼청라하늘대교입구(신설 정류소)∼동인천이 된다.
이와 함께 아파트 입주 등 지역 교통 환경 변화에 대응해 중구 3번(하늘도시∼영종역∼영종중)의 더욱 안전한 운행을 도모하고자 배차간격 등을 소폭 조정했다. 노선 변화는 없으며 출퇴근 시간대 집중배차 기조가 유지된다.
이번 구 공영버스 노선 부분 개편은 오는 21일 첫차(중구 5-5번의 경우 23일 첫차)부터 적용된다. 자세한 정보는 구 누리집 내 공지사항에서 확인 할 수 있다.
김정헌 중구청장은 “올해 영종국제도시는 청라하늘대교 개통, 영종구 신설 등으로 많은 변화가 예상되는 만큼 앞으로도 주민 목소리를 토대로 더욱 안전하고 편리한 대중교통 이용 환경을 마련하는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
