고성서 오르는 설악산 새 탐방로 생긴다
강원도 고성군에 설악산 법정탐방로가 처음으로 생긴다. 설악산이 1970년 국립공원으로 지정된 지 56년 만이다.
고성군은 9일 기후에너지환경부가 설악산국립공원계획 변경을 고시함에 따라 고성군 토성면 원암리 말굽폭포 일원에 법정 탐방로가 신설된다고 10일 밝혔다.
신설되는 탐방로는 말굽폭포~미시령계곡 구간이다. 국가명승 제100호인 설악산 울산바위와 미시령동서관통도로 사이에 자리 잡고 있다. 설악산국립공원 내 1.2㎞와 국립공원구역 외 3.1㎞를 포함해 총연장 4.3㎞ 규모로 조성된다.
기존에 있던 산길을 정식 탐방로로 만드는 방식으로 사업이 추진된다. 탐방로 개설에는 50억원이 소요될 전망이다.
이르면 2028년 상반기 정식 개통될 예정이다. 이 탐방로에서는 울산바위를 가장 가까이에서 볼 수 있다. 다른 설악산 탐방로와 비교해 등산하기 쉽고 위험구간도 많지 않다.
강원도 속초 인제 양양 고성 등 4개 시군에 걸쳐있는 설악산에는 현재 21개 탐방로가 운영 중이다. 하지만 고성에만 유일하게 설악산에 오를 수 있는 법정 탐방로가 없었다.
고성 주민들은 2017년부터 매년 말굽폭포 일원에서 국립공원의 승인을 얻어 탐방행사를 개최하는 등 법정 탐방로 개설을 위해 노력해 왔다.
군은 예산 확보 후 설계에 착수해 주차장, 화장실 등 기반 시설과 난간, 계단, 다리 등 안전시설을 단계적으로 설치할 계획이다.
신규 탐방로 개설은 설악산 탐방객 동선 분산 효과는 물론 새로운 상권 형성으로 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.
함명준 고성군수는 “말굽폭포 탐방로가 설악산의 새로운 명소로 자리매김할 수 있도록 자연 보전과 탐방객 안전을 최우선에 두고 사업을 추진해 나가겠다”고 말했다.
고성=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
