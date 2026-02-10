시사 전체기사

고성서 오르는 설악산 새 탐방로 생긴다

입력:2026-02-10 11:33
2022년 10월에 열린 설악산 말굽폭포 탐방행사 참가자들이 말굽폭포를 배경으로 사진을 남기고 있다. 고성군 제공

강원도 고성군에 설악산 법정탐방로가 처음으로 생긴다. 설악산이 1970년 국립공원으로 지정된 지 56년 만이다.

고성군은 9일 기후에너지환경부가 설악산국립공원계획 변경을 고시함에 따라 고성군 토성면 원암리 말굽폭포 일원에 법정 탐방로가 신설된다고 10일 밝혔다.

신설되는 탐방로는 말굽폭포~미시령계곡 구간이다. 국가명승 제100호인 설악산 울산바위와 미시령동서관통도로 사이에 자리 잡고 있다. 설악산국립공원 내 1.2㎞와 국립공원구역 외 3.1㎞를 포함해 총연장 4.3㎞ 규모로 조성된다.

2023년 10월에 열린 설악산 말굽폭포 탐방행사 참가자들이 울산바위를 배경으로 기념사진을 남기고 있다. 고성군 제공

기존에 있던 산길을 정식 탐방로로 만드는 방식으로 사업이 추진된다. 탐방로 개설에는 50억원이 소요될 전망이다.

이르면 2028년 상반기 정식 개통될 예정이다. 이 탐방로에서는 울산바위를 가장 가까이에서 볼 수 있다. 다른 설악산 탐방로와 비교해 등산하기 쉽고 위험구간도 많지 않다.

강원도 속초 인제 양양 고성 등 4개 시군에 걸쳐있는 설악산에는 현재 21개 탐방로가 운영 중이다. 하지만 고성에만 유일하게 설악산에 오를 수 있는 법정 탐방로가 없었다.

고성 주민들은 2017년부터 매년 말굽폭포 일원에서 국립공원의 승인을 얻어 탐방행사를 개최하는 등 법정 탐방로 개설을 위해 노력해 왔다.
말굽폭포 신설 탐방로 노선도. 고성군 제공

군은 예산 확보 후 설계에 착수해 주차장, 화장실 등 기반 시설과 난간, 계단, 다리 등 안전시설을 단계적으로 설치할 계획이다.

신규 탐방로 개설은 설악산 탐방객 동선 분산 효과는 물론 새로운 상권 형성으로 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

함명준 고성군수는 “말굽폭포 탐방로가 설악산의 새로운 명소로 자리매김할 수 있도록 자연 보전과 탐방객 안전을 최우선에 두고 사업을 추진해 나가겠다”고 말했다.

고성=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr

