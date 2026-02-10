설 연휴는 SOOP에서…
SOOP이 설날 연휴 기간을 맞아 특별 라이브 방송 등 즐길거리를 편성·생중계한다.
SOOP은 설날 특집 콘텐츠를 한눈에 확인할 수 있는 ‘2026 설 특집 페이지’를 10일 오픈했다. 이들은 특집 페이지를 통해 설 연휴 기간 진행되는 스트리머 라이브 방송과 시네티, 이벤트 등 자사 플랫폼의 주요 콘텐츠 정보를 제공할 방침이다.
SOOP은 설 연휴 동안 요리에 익숙하지 않은 스트리머들이 도전에 나서는 ‘요알못 탈출 프로그램’, 신입 스트리머들이 미션을 수행하는 ‘금 주머니 쟁탈전’, 글로벌 스트리머들이 한국의 설 문화를 체험하고 교류하는 ‘설맞이 글로벌 스트리머 교류 탐방’ 등을 라이브로 편성한다.
스트리머와 유저가 소통하며 함께 감상하는 ‘시네티’ 역시 설 연휴 맞춤형 라인업을 선보인다. 영화, 드라마, 애니메이션 등을 모은 별도 탭을 운영한다. 상세 라인업은 오는 13일 공식 소통 방송을 통해 공개한다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
