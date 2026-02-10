세종충남대병원, 설 연휴 응급의료센터 24시간 진료

세종충남대병원 응급의료센터. 세종충남대병원 제공

세종충남대병원이 설 명절 연휴 성인응급 및 소아전문 응급의료센터를 24시간 정상 운영한다고 10일 밝혔다.

응급의료센터는 2024년 의정갈등 사태 당시 의료진 사직이 이어지면서 일부 제한 진료가 시행됐지만, 전문의 충원을 통해 지난해 3월부터 365일 24시간 진료하고 있다.

전문의 부족으로 심야시간 제한 진료를 시행했던

지난달부터 제한 운영을 해제하고 24시간 진료체계를 가동 중이다.

박재형 세종충남대병원장은 “의료 공백 우려에 대한 지역민들의 불안감을 해소하고 지역사회 의료 안전망을 촘촘히 구축하겠다”며 “환자들이 불편 없이 치료를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.