엔씨아메리카 퍼블리싱·라이브 운영 총괄에 머빈 리 콰이 선임
엔씨소프트가 엔씨아메리카 퍼블리싱 및 라이브서비스 운영 총괄로 머빈 리 콰이(Mervin Lee Kwai)를 영입했다고 10일 밝혔다.
머빈 리 콰이는 엔씨아메리카에서 북미와 유럽에 서비스 중인 게임의 서비스와 운영 전반을 담당한다. 엔씨소프트는 올해 ‘아이온2’ ‘신더시티’ 등 MMORPG(다중접속역할수행게임)와 슈터 장르의 신작 게임을 글로벌 시장에 출시할 계획이다.
머빈 리 콰이는 앞서 아마존게임즈, 소니온라인엔터테인먼트, 트라이온월드 등에서 글로벌 타이틀의 퍼블리싱과 라이브 서비스를 맡았다. 특히 아마존게임즈에서 ‘쓰론 앤 리버티’를 포함한 한국 PC∙콘솔 MMORPG의 글로벌 론칭과 서비스를 총괄했다.
