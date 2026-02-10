남원 ‘설향’ 딸기, 홍콩 수출 첫발…해외시장 공략
고당도·균일한 품질로 현지 시장 공략
1440㎏ 선적, 5000만원 규모
전북 남원시의 대표 농산물인 ‘설향’ 딸기가 홍콩 수출길에 오르며 본격적인 해외 시장 공략에 나섰다.
10일 남원시에 따르면 춘향골농협 농산물산지유통센터(APC)에서 남원 딸기 홍콩 수출 선적식이 열렸다. 이날 행사에는 이성호 남원시 부시장과 시‧도의회 의원, 전북도 및 농협 관계자, 수출업체 관계자 등 20여명이 참석했다.
이번에 선적된 딸기는 남원산 설향 품종 1440kg으로, 시가 약 5천만원 규모다. 설향 딸기는 모양이 균일하고 겉면에 윤기가 흐르는 선명한 붉은 색을 띠는 데다, 높은 당도와 적절한 산미가 어우러진 맛으로 국내외 소비자들에게 호평을 받고 있다.
시는 이번 홍콩 수출을 계기로 해외 판로에 속도를 낼 방침이다. 올해 딸기 수출 목표는 총 30t, 약 4억원 규모이며 수출 물량 확대를 통해 지역 농가의 소득 기반을 안정적으로 넓힌다는 계획이다.
이성호 남원시 부시장은 “이번 첫 수출은 남원 농산물의 우수한 품질 경쟁력을 해외 시장에 알리는 뜻깊은 출발점”이라며 “남원 딸기가 세계 시장에서 그 가치를 인정받고 안정적으로 공급될 수 있도록 행정적 유통 지원을 지속하겠다”고 말했다.
남원=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
