민주당 정준호 의원, 초대 전남광주특별시장 출마 선언

AI시대 대전환 3+1 전략 제시

더불어민주당 정준호(광주 북구갑) 의원이 10일 광주시의회에서 기자회견을 열고 전남광주특별시 초대 시장 선거 출마를 공식 선언하고 있다. 뉴시스

또한 정 의원은 광주공항 이전 부지를 거론하며 “이곳을 현대차가 마음껏 상상력을 펼칠 수 있는 로보틱스 아틀라스·피지컬 AI의 생산·R&D 핵심 거점으로 만들어야 한다”며 “수도권과 기존 산업도시가 안고 있는 규제와 노사 갈등의 한계를 뛰어넘기 위해서는 완전히 새로운 실험 공간이 필요하다”고 말했다.

재원 대책과 관련해서 정 의원은 “정부 지원 5년 25조원을 마중물로 시민 미래 펀드, 제로수익 시민은행, 인재육성펀드 등 금융 솔루션을 결합해 지속 가능한 자체 재정 구조를 만들겠다 ”고 덧붙였다.