민주당 정준호 의원, 초대 전남광주특별시장 출마 선언
AI시대 대전환 3+1 전략 제시
더불어민주당 초선 국회의원인 정준호 의원(광주 북구갑)이 전남광주특별시장 출마를 공식 선언했다.
정 의원은 10일 오전 광주시의회 브리핑룸에서 출마 기자회견을 열고 “광주와 전남의 통합은 선택이 아닌 생존전략이며, 이제는 수도권에 도전하는 1등 전략이 돼야 한다”며 “호남은 AI 시대의 대전환을 통해 대한민국의 새로운 중심으로 도약할 수 있다”고 강조했다.
그는 “디지털 전환이 대한민국을 세계 5 대 강국으로 만든 결정적 요인이었다”면서 “호남도 AI·에너지·첨단산업을 결합한 초광역 전략으로 영남을 넘어 수도권과 당당히 경쟁하겠다”고 밝혔다.
정 의원은 호남을 전국 제일의 특별시로 만들기 위한 ‘3+1 전략 ’을 핵심 공약으로 제시했다.
먼저 풍부한 신재생에너지에 소형모듈원전(SMR) 을 결합한 독보적 에너지 믹스를 구축하고, RE100 100% 충족 지역을 실현해 대기업과 첨단산업을 호남으로 유치하겠다는 구상이다.
또한 정 의원은 광주공항 이전 부지를 거론하며 “이곳을 현대차가 마음껏 상상력을 펼칠 수 있는 로보틱스 아틀라스·피지컬 AI의 생산·R&D 핵심 거점으로 만들어야 한다”며 “수도권과 기존 산업도시가 안고 있는 규제와 노사 갈등의 한계를 뛰어넘기 위해서는 완전히 새로운 실험 공간이 필요하다”고 말했다.
또 영산강을 축으로 대한민국 최고의 초첨단 산업 체인을 완성하고, ‘노사정민 위원회’를 통해 안정적인 투자 환경과 사회적 합의를 이끌겠다고 밝혔다.
재원 대책과 관련해서 정 의원은 “정부 지원 5년 25조원을 마중물로 시민 미래 펀드, 제로수익 시민은행, 인재육성펀드 등 금융 솔루션을 결합해 지속 가능한 자체 재정 구조를 만들겠다 ”고 덧붙였다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
