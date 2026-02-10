지난해 경남 주요 축제 방문객 전년 대비 9.6% 늘었다
불닭볶음면 생산지 밀양 ‘한국 매운맛 성지’로 브랜딩…새로운 축제도 발굴
경남도는 지난해 열린 도내 84개 주요 축제를 분석한 결과 전체 방문객 수가 전년 대비 9.6% 증가한 1227만 1000명을 기록했다고 10일 밝혔다.
특히 외국인 방문객은 15만명으로 전년(9만 4000명) 대비 59.6% 급증했다. 도는 축제에 첨단 기술과 독창적인 브랜딩을 결합한 전략이 주효했던 것으로 분석했다.
진주남강유등축제는 드론과 불꽃쇼 등 첨단 ICT 기술을 접목해 역대 최대인 172만명의 유치해 약 2400억 원의 경제 파급효과를 창출했다. 의령리치리치페스티벌은 ‘대한민국 부자 1번지’라는 차별화된 주제로 의령 인구의 14배가 넘는 34만명을 불러모았다.
통영 ‘어부장터 축제’(32만명)와 하동 ‘별맛 축제’(4만 5000명) 등 지역 수산물과 식재료를 활용한 미식 콘텐츠도 좋은 반응을 얻었다.
도는 지난해 성과를 바탕으로 인접 축제들을 하나의 코스로 묶는 ‘체류형 관광 모델’을 완성할 계획이다. 함안 낙화놀이, 진주 유등축제, 합천 황매산 억새축제 등을 연계한 관광 상품을 개발해 방문객이 오래 머물며 축제를 즐기도록 할 방침이다.
새로운 축제도 발굴한다. 오는 10월 밀양에서 열리는 ‘밀양 매운맛 축제’는 세계적 팬덤을 보유한 ‘불닭볶음면’ 생산지라는 특성을 살린다. 삼양식품의 생산공장이 있는 밀양을 대한민국 매운맛 성지로 브랜딩하고 불닭볶음면의 글로벌 인지도를 활용해 국내외 관광객을 공략한다.
김상원 경남도 관광개발국장은 “경남의 축제가 지역 경계를 넘어 세계적이고 차별화된 관광 자산으로 도약할 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다”며 “축제를 통해 유입된 수요가 숙박, 음식, 콘텐츠 소비로 이어지는 선순환 생태계를 구축해 경남 관광산업을 살리겠다”고 말했다.
