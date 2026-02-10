산림청, 설 명절 맞아 11~23일 전국 임도 한시 개방
산림청이 설 명절을 맞아 국가·지방정부가 관리하는 임도를 11~23일 한시 개방한다고 10일 밝혔다.
대상은 산림청 소속기관에서 관리하는 국가임도 9576㎞와 226개 시·군·구에서 관리하는 임도 1만8099㎞다. 폭설·결빙 등으로 사고발생 위험이 있거나 강풍 및 건조주의보 등이 발효돼 산불발생 위험이 있는 구간은 개방하지 않는다.
임도 개방이 어려운 곳은 지역 실정에 맞게 탄력적으로 운영할 예정이다. 자세한 개방 안내는 해당 시·도나 국유림관리소로 문의하면 된다.
산림청은 임도 이용 시 서행 운행하고 기상이 악화될 경우 통행을 자제할 것을 당부했다. 특히 최근 산불경보수준이 ‘경계’ 단계인 만큼 화기를 소지하거나 사용해서는 안된다고 강조했다.
이상익 산림청 산림산업정책국장은 “안전한 임도 이용을 위해 사전에 임도 개방 여부를 확인하고 안전수칙을 준수하시길 부탁드린다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
