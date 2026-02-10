산림청, 설 명절 맞아 11~23일 전국 임도 한시 개방

경북 울진군 금강송면 소광리 임도. 산림청 제공

대상은 산림청 소속기관에서 관리하는 국가임도 9576㎞와 226개 시·군·구에서 관리하는 임도 1만8099㎞다. 폭설·결빙 등으로 사고발생 위험이 있거나 강풍 및 건조주의보 등이 발효돼 산불발생 위험이 있는 구간은 개방하지 않는다.

산림청은 임도 이용 시 서행 운행하고 기상이 악화될 경우 통행을 자제할 것을 당부했다. 특히 최근 산불경보수준이 ‘경계’ 단계인 만큼 화기를 소지하거나 사용해서는 안된다고 강조했다.