[속보] 경찰, ‘北무인기’ 관련 정보사·국정원 등 18곳 압수수색
북한 무인기 침투 사건을 수사 중인 군경이 국가정보원과 국군정보사령부에 대한 강제수사에 착수했다.
군경 합동조사 태스크포스(TF)는 10일 오전 9시쯤부터 정보사와 국정원 등 18곳에 대해 압수수색영장을 집행하고 있다고 밝혔다. 압수수색 대상에는 피의자들의 사무실뿐만 아니라 주거지도 포함됐다.
TF는 현역 장교들이 이번 사건에 연루된 정황을 포착했다. 정보사 소속 소령과 대위, 일반 부대 소속 대위 등 현역 장교 3명을 항공안전법 위반 등 혐의로 입건해 수사 중이다.
TF는 무인기 업체인 에스텔엔지니어링 이사이자 주범으로 지목된 30대 대학원생 오모씨, 업체 대표 장모씨, 대북전담이사 김모씨 등 3명에게 항공안전법 위반 혐의 외에 형법상 일반이적 혐의를 추가로 적용했다.
또한 주범 오씨와 수백만원대 금전 거래 정황이 드러난 국정원 8급 직원 역시 수사 선상에 올랐다. 국정원은 지난달 말 자체 감찰을 통해 해당 거래가 오씨의 사비이며 사건과 무관하다고 해명했지만, TF는 대가성 여부를 집중 추궁할 계획이다.
정보사는 공작원들이 위장 신분증으로 취재를 빙자한 정보활동을 할 수 있도록 ‘가장 신문사’를 운용하려 오씨를 ‘협조자’로 포섭했다는 입장인 것으로 전해졌다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
