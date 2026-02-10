부천시, 1인가구 지원 체계 강화…“혼자서도 든든하게”

지난해 9월 경기 부천시가 사단법인 ‘어르신의 안부를 묻는 우유배달’과 ‘안부확인 우유배달 사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다. 부천시 제공

2024년 부천시의 1인가구는 총 10만3159가구로 전체 가구의 32%를 차지한다. 2020년 27%였던 비율에서 꾸준한 증가세를 보였다.

1인가구 고립 방지 중점

한 어르신이 통합돌봄 서비스를 통해 자택 진료를 받고 있다. 부천시 제공

1인가구 돌봄 공백 해소

1인가구 생활안정 뒷받침

시는 1인가구가 안전하게 생활하고 안정적으로 자립할 수 있도록 주거 및 경제적 지원도 이어간다.

시 관계자는 10일 “1인가구가 혼자 생활하면서 겪을 수 있는 어려움을 줄이고 고립 없이 안심하고 생활할 수 있도록 생애주기별 맞춤 지원을 계속해서 확대해 나갈 계획”이라며 “모든 세대가 안정적이고 건강한 독립생활을 누릴 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.