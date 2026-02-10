김제시, 전국 최대 규모 자체직불금 162억원 지급
“밭농가 첫 포함” 논·밭 직불금 149억원
소농 직불금 13억원
최대 5㏊까지 ㏊당 83만원 지원
전북 김제시가 올해 시비 직불금으로 총 162억원을 지급한다. 그동안 논 중심이던 지원 체계에 밭농가를 처음 포함시키면서 자체 직불금 규모는 전국 최대 수준인 것으로 집계됐다.
김제시는 12일까지 농업인과 농업법인 등 1만9325명에게 소농·논·밭 시비 직불금을 지급한다고 10일 밝혔다. 논·밭 직불금은 기본형 공익직불금 대상 농지 가운데 실제 경작이 이뤄진 농지를 대상으로 하며, 최대 5㏊까지 ㏊당 83만원이 지원된다. 전년보다 단가는 5000원 인상됐다. 지급 대상은 1만5783명, 총액은 149억원이다.
올해부터는 밭작물 재배 농가도 시비 직불금 대상에 포함됐다. 시는 밭농가 소득 안정을 위해 시비 20억원을 별도로 확보해 논과 동일한 기준으로 직불금을 지급한다. 시비 직불금이 논 중심 구조에서 벗어나 밭농업까지 확대한 것은 이번이 처음이다.
소농 직불금도 함께 지급된다. 소규모 농가의 경영 안정을 위해 2023년 신설된 제도로, 올해는 3563농가에 농가당 36만원씩 총 13억원이 지원된다. 대농과 소농 간 직불금 격차를 완화하기 위한 취지다.
직불금은 오늘부터 12일까지 읍·면·동 행정복지센터를 통해 개별 지급된다. 김제시는 이번 시비 직불금 규모가 도내는 물론 전국 지자체 가운데 최대 수준이라고 설명했다.
정성주 김제시장은 “밭농가를 포함한 직불금 확대는 농업인 간 형평성을 높이는 계기가 될 것”이라며 “논·밭 구분 없이 안정적인 농업 소득 기반을 마련하는 데 집중하겠다”고 말했다.
김제=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
