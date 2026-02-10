포항시, 전기 선박 글로벌 혁신특구 지정 본격 추진

9일 포항시청 대회의실에서 ‘경북 K-차세대 전기추진 선박 글로벌혁신특구’ 지정 추진을 위한 공청회가 열렸다. 포항시 제공

현재 국내 전기추진 선박 산업은 소형

선박에

맞지 않는 기존 제도와 실증 데이터 부족 등으로 상용화에 어려움

을

겪

고

있

다

.

글로벌혁신특구의 규제 특례와 실증으로

전기추진 선박을 단순 실증 사업이 아닌 지역 주력 산업으로 성장시킬 계획”이라고