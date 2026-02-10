포항시, 전기 선박 글로벌 혁신특구 지정 본격 추진
경북 포항시가 전기추진 선박 산업의 국가 실증 거점 확보에 나섰다. 배터리 산업으로 축적한 기술력을 바탕으로 해양 모빌리티 시장까지 선점하겠다는 전략이다.
포항시는 지난 9일 시청 대회의실에서 주민과 기업, 연구기관 관계자 등 70여 명이 참석한 가운데 ‘K-차세대 전기추진 선박 글로벌혁신특구’ 지정을 위한 공청회를 열었다고 밝혔다.
이번 공청회는 ‘규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법’에 따라 중소벤처기업부에 신규 특구 지정을 위한 사전 절차다. 시는 사업 필요성과 추진 전략을 설명하고 의견을 수렴했다.
시는 공청회 의견을 반영해 4월 중 중기부에 특구 지정 신청서를 제출할 계획이다. 이후 심의위원회와 특구위원회를 거쳐 5월 최종 지정 여부가 결정된다.
특구는 150억원을 들여 포항 연안해역(이가리항~양포항)과 영일만신항, 송도동 일원 466㎢를 대상으로 2026년부터 2030년까지 사업을 추진할 계획이다.
사업의 핵심은 ‘신조 중심’ 조선 방식에서 벗어나 노후 관공선과 어선을 전기추진 선박으로 개조·실증하는 데 있다. 현재 국내 전기추진 선박 산업은 소형 선박에 맞지 않는 기존 제도와 실증 데이터 부족 등으로 상용화에 어려움을 겪고 있다.
시는 글로벌혁신특구의 규제 특례와 실증으로 운항 데이터를 축적해 안전 기준과 인증 체계를 마련하고, 관련 규제를 완화해 상용화를 앞당기겠다는 구상이다.
포항의 강점은 이미 구축된 배터리 산업 생태계다. 경북도와 함께 ‘이차전지 국가첨단전략산업 특화단지’를 중심으로 소재·부품·장비 기업과 연구기관이 집적돼 있다.
특히 전기차 분야에서 확보한 배터리·전력변환·안전관리 기술을 해양 분야로 확장하면 산업 전환 속도를 높일 수 있다는 분석이다.
이상엽 포항시 일자리경제국장은 “포항은 항만과 산업단지, 연구기관이 집적된 해양·산업 거점 도시로, 전기추진 선박 실증과 사업화까지 연계할 수 있는 최적의 여건을 갖추고 있다”고 “전기추진 선박을 단순 실증 사업이 아닌 지역 주력 산업으로 성장시킬 계획”이라고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
