인천시, 외국인환자 1만6000명 유치 목표…질적 성장 전환
인천시는 외국인환자 1만6000명 유치를 목표로 하는 ‘2026년 외국인환자 유치 활성화 계획’을 수립했다고 10일 밝혔다.
한국보건산업진흥원이 발표한 ‘2024년 외국인환자 시·도별 카드사용 규모’에서 인천을 방문한 외국인환자의 전체 업종 카드 사용액은 1120억원에 달했다. 이 중 순수 의료업종 사용액은 194억원으로 전국에서 4번째로 높은 비중을 차지했다.
시는 외국인환자 관련 경제적 파급효과를 극대화하기 위해 의료관광 기반 조성 및 경쟁력 강화, 전략시장별 중점 홍보마케팅 전개, 환자 맞춤형 수용 태세 고도화, 인천 의료관광 브랜드 가치 확산 등 4대 분야를 중심으로 15개 세부 사업을 추진한다. 또 1인당 진료비가 높은 중증환자 유치와 장기 체류형 웰니스 관광객 연계에 행정력을 집중할 계획이다.
시는 앞으로 민·관 거버넌스인 ‘팀메디컬인천’을 활성화해 유치 기관의 역량을 강화하고 카자흐스탄, 몽골, 중국 등 전략 국가별로 차별화된 맞춤형 마케팅을 전개할 예정이다. 중장기적으로는 인공지능(AI) 기술을 활용한 다국어 홍보 콘텐츠를 제작해 디지털 홍보 영역을 확장하고 정보 시스템 개편 과정에서 발생할 수 있는 온라인 접점 공백도 체계적으로 보완한다.
인천국제공항과 인접한 지리적 강점을 통해서는 입국부터 병원 이송, 통·번역까지 연계 지원하는 ‘원스톱 메디컬 서비스’를 더욱 고도화한다. 치료 이후 귀국한 환자의 건강 상태를 지속적으로 관리하는 사후관리 시스템도 강화해 의료관광 관련 글로벌 신뢰도를 높인다.
특히 중점 국가별 환자 유치율과 이용자 만족도 등을 체계적으로 관리하는 ‘질적 성과관리 모델’을 새롭게 도입할 방침이다. 이를 토대로 사업 효율성을 올리고 데이터 기반의 정책 환류 체계를 구축한다.
신병철 시 보건복지국장은 “인천은 공항과 항만을 모두 갖춘 대한민국 최적의 의료관광 거점”이라며 “의료와 웰니스를 결합한 고부가가치 상품 개발, 철저한 환자 중심 서비스 등으로 세계가 주목하는 의료 허브 도시 인천을 만들어 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
