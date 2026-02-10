인천시, 외국인환자 1만6000명 유치 목표…질적 성장 전환

인천시청 인천애뜰. 인천시 제공

인천을 방문한 외국인환자의 전체 업종 카드 사용액은 1120억원에 달했다. 이 중 순수 의료업종

사용액은 194억원으로 전국에서 4번째로 높은 비중을 차지했다.

인천국제공항과 인접한 지리적 강점을 통해서는 입국부터 병원 이송, 통·번역까지 연계 지원하는 ‘원스톱 메디컬 서비스’를 더욱 고도화한다. 치료 이후 귀국한 환자의 건강 상태를 지속적으로 관리하는 사후관리 시스템도 강화해 의료관광 관련 글로벌 신뢰도를 높인다.