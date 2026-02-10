‘1박2일’이 먼저 찾은 섬…설연휴, 고군산군도로 떠나볼까

연륙교로 이어진 선유도·무녀도·장자도

해안 산책·트레킹·자전거길까지

짧은 연휴에 즐기는 섬 여행

전북특별자치도 군산 선유도전경. 군산시 제공

설 연휴를 앞두고 전북특별자치도 군산 고군산군도가 예능 프로그램 촬영지로 소개되며 겨울 섬 여행지로 주목받고 있다. KBS 2TV ‘1박 2일 시즌4’에 등장한 풍경이 알려지면서 짧은 연휴 일정에 맞는 가깝고 아름다운 섬 관광지로 관심이 쏠린다.



고군산군도는 선유도·무녀도·장자도 등 주요 섬들이 연륙교로 연결돼 있어 차량 이동만으로 여러 섬을 둘러볼 수 있는 것이 특징이다. 긴 이동 없이도 바다와 섬 풍경을 함께 즐길 수 있어 가족 단위는 물론 소규모 여행에도 부담이 적다.



선유도는 명사십리 해변과 해안 산책로, 전망 포인트가 고루 갖춰진 고군산군도의 중심 섬이다. 겨울 바다 특유의 고요한 분위기 속에서 걷는 해안길은 설 연휴 짧은 일정에도 여유를 느끼게 한다. 해 질 무렵에는 수평선 너머로 지는 해가 겨울 바다의 차분한 색감과 어우러져 또 다른 풍경을 만든다.



말도명도방축도해안트레킹 전경. 군산시 제공

선유도와 장자도를 잇는 장자교 스카이워크는 바다 위를 걷는 듯한 체험을 제공한다. 무녀도는 물때에 따라 바닷길이 열리는 쥐똥섬으로 알려져 있어, 자연 조건이 맞을 때만 만날 수 있는 이색적인 풍경을 보여준다. 대장도 대장봉에 오르면 고군산군도 전경을 한눈에 조망할 수 있다.



말도·명도·방축도는 문화체육관광부의 ‘K-관광섬 육성사업’ 대상지로 선정된 섬들이다. 해안선을 따라 걷는 트레킹 코스는 겨울 서해 특유의 담백한 풍경을 느끼기에 적합하다. 화려한 볼거리보다는 자연을 천천히 즐기는 여행을 선호하는 이들에게 어울린다.



체험형 관광 콘텐츠도 갖췄다. 바다 위를 가로지르는 집라인과 고군산군도 자전거길은 활동적인 여행객을 겨냥한 코스다. 특히 고군산군도 자전거길은 문화체육관광부와 한국관광공사가 선정한 ‘자전거 자유여행 대표코스’로, 섬과 바다를 동시에 즐길 수 있는 점이 강점이다.

전북특별자치도 군산 고군산군도 대장봉전망. 군산시 제공

군산시는 설 연휴 기간 관광객 증가에 대비해 주요 관광시설과 해안 산책로, 공공시설에 대한 사전 점검을 진행했다. 음식점과 카페 등 다중이용시설을 대상으로 위생 점검도 실시해 연휴 기간에도 현장 관리 체계를 유지할 계획이다.



군산시 관계자는 “고군산군도는 지난해 270만명 이상이 방문한 군산 대표 관광지”라며 “설 연휴에도 관광객들이 안전하고 쾌적한 환경에서 섬 여행을 즐길 수 있도록 준비하고 있다”고 말했다.



군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



