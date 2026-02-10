설 연휴 서수원~의왕·제3경인·일산대교 무료통행
15~18일 경기도 민자도로 3곳 대상…약 139만대 혜택
경기도가 설 명절을 맞아 도가 관리하는 민자도로 3곳에 대해 설 연휴 기간 무료통행을 시행한다.
경기도는 서수원~의왕 간 고속화도로와 제3경인고속화도로, 일산대교 등 3개 노선을 대상으로 오는 15일 0시부터 18일 자정까지 통행료를 면제한다고 10일 밝혔다. 이번 무료통행은 설 연휴 동안 귀성객과 도로 이용자의 교통비 부담을 덜고 이동 편의를 높이기 위한 조치다.
무료통행 기간 동안 차량 이용 방법은 평소와 동일하다. 하이패스 장착 차량은 하이패스 차로를 그대로 이용하면 되며, 일반 차량 역시 요금소를 통과하면 자동으로 통행료가 부과되지 않는다. 별도의 사전 신청이나 절차는 필요 없다.
경기도는 설 연휴 기간 동안 해당 도로에 총 139만여대의 차량이 이용할 것으로 내다봤다. 노선별 예상 이용량은 서수원~의왕 간 고속화도로 43만대, 제3경인고속화도로 72만대, 일산대교 24만대 수준이다. 도는 교통량 증가에 대비해 도로 운영 상황을 면밀히 관리할 계획이다.
경기도는 지난 2017년 설 명절부터 설과 추석 연휴 기간 통행료 면제 정책을 시행해 왔다. 다만 코로나19 확산으로 범정부적 사회적 거리두기가 실시된 2020년에는 해당 정책을 중단했다. 이후 2022년 추석부터 무료통행을 재개해 현재까지 매년 설과 추석 연휴에 통행료 면제를 이어오고 있다.
이용원 도 도로정책과장은 “귀성객과 관광객 등 도로 이용자의 편의를 위해 경기도가 관리하는 민자도로의 설 연휴 무료통행을 실시한다”며 “도민 모두가 안전하고 따뜻한 설 명절 연휴를 보내길 바란다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
