설 연휴 서수원~의왕·제3경인·일산대교 무료통행

15~18일 경기도 민자도로 3곳 대상…약 139만대 혜택

일산대교 전경. 경기도 제공

경기도가 설 명절을 맞아 도가 관리하는 민자도로 3곳에 대해 설 연휴 기간 무료통행을 시행한다.

“귀성객과 관광객 등 도로 이용자의 편의를 위해 경기도가 관리하는 민자도로의 설 연휴 무료통행을 실시한다”며 “도민 모두가 안전하고 따뜻한 설 명절 연휴를 보내길 바란다”고 말했다.