경찰·노동부, ‘신분당선 연장구간 사고’ HJ중공업 압수수색
수원 신분당선 연장 공사 현장에서 발생한 50대 근로자 사망 사고와 관련해 경찰이 강제 수사에 돌입했다.
경기남부경찰청 형사기동대 중대재해수사팀은 10일 오전 9시쯤부터 고용노동부와 합동으로 시공사인 HJ중공업 본사와 현장 사무소 등 4개소에 수사관 22명을 투입해 압수수색을 진행하고 있다. 지난 1월 17일 오후 4시25분쯤 수원시 팔달구 신분당선 광교~호매실 연장 구간 공사 현장에서 발생한 옹벽 붕괴 사고의 원인을 규명하기 위해서다.
당시 차수(물 막기) 작업을 하던 50대 하청 노동자 A씨는 무너진 옹벽에 깔려 목숨을 잃었다.
경찰은 HJ중공업 현장책임자와 하청 업체인 S건설 현장책임자 등 2명을 업무상 과실치사 혐의로 입건해 수사 중이다. 이들은 사고 당시 안전 조치를 제대로 하지 않은 혐의를 받는다.
경찰은 압수수색을 통해 안전 관리 전반에 관련된 전자기기 등 문서를 확보해 사고 당시 안전 수칙이 제대로 지켜졌는지 등을 조사할 방침이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사