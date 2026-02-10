충남 전통시장서 수산물 구입하면 최대 30% 환급 행사
충남도는 설 명절을 맞아 오는 14일까지 지역 7개 시·군 12개 전통시장에서 ‘온누리상품권 환급 행사’를 한다고 10일 밝혔다.
행사기간 동안 국내산과 원양산수산물 구입 금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 환급 받을 수 있다.
1인 2만원 한도며, 3만4000원 이상 구매 시 1만원, 6만7000원 이상 구매 시 2만원을 환급받는다.
행사 참여 전통시장은 천안시농수산물도매시장, 대천항수산시장(보령), 화지중앙시장(논산), 강경젓갈시장(논산), 강경대흥시장(논산), 당진전통시장, 부여시장, 부여중앙시장, 장항전통시장, 태안서부·동부시장(연합), 신진항골목형상점가(태안), 안면도수산시장(태안)이다.
시장 안에 있는 환급소에서 행사기간 안에 구매한 영수증과 본인확인을 위한 신분증을 지참해야 한다.
도 관계자는 “이번 환급행사가 설 명절을 앞둔 도민들의 장바구니 부담을 완화하고, 전통시장과 수산물 소비 활성화에 도움이 될 것”이라고 말했다.
