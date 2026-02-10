전남도, 연구개발 전국 상위권 시동… 지역주도 연구개발 강화
김영록 전남도지사 “10년 내 R&D 전국 상위권 도약”
지역혁신엔진 추진체계 개선안, 미래 산업 핵심 전략
인공태양 시설 유치, 2026년 과학기술 진흥 원년 선언
전남도가 10년 이내에 연구개발(R&D) 역량을 전국 상위권으로 끌어올리기 위한 ‘지역혁신엔진 연구개발 추진체계 개선안’을 마련하고 본격 추진에 나섰다.
전남도는 이번 개선안을 통해 연구개발을 미래 먹거리 산업 육성, 일자리 창출, 지역 인재 양성의 핵심 성장 수단으로 규정하고, ‘연구개발→창업·산업전환→신산업 창출’로 이어지는 전남형 혁신성장 선순환 구조를 구축하겠다는 전략을 밝혔다.
현재 전남은 전국 규모 국책연구기관 본원과 상위권 이공계 대학이 없는 구조적 한계로 인해 2020년 방사광가속기 등 주요 국가 연구개발 사업 유치와 대형 후속 사업 연계에 어려움을 겪고 있다.
그러나 2025년 인공태양 연구시설 유치가 확정됨에 따라, 2026년을 ‘과학기술 진흥 원년’으로 삼아 지역 연구개발 체질을 근본적으로 전환하는 전기를 마련한다는 계획이다.
이와 함께 전남도는 외부 유치 중심 전략에서 벗어나 지역 내부 잠재역량을 체계적으로 끌어올리는 ‘기초체력 강화형 연구개발 체계’로 정책 방향을 전환한다.
특히 정부 연구개발 예산 확대와 함께 중앙정부 주도의 하향식 방식에서 지역이 직접 기획·집행하는 ‘지역자율 연구개발’ 체계로 정책 패러다임이 전환되는 점을 전남 도약의 결정적 기회로 보고 있다.
전남도는 이를 ‘과학기술 도약의 골든타임’으로 규정하고, 미래 신산업 중심의 중·대형 국가 연구개발 과제 발굴에 선제적으로 나서기로 했다.
개선안의 핵심은 전국 최초로 실국 주제별 연구개발 기획단을 구성·운영하는 것이다. 기존 전략산업·에너지 분야에 집중됐던 연구개발 기획 구조를 해양수산, 기후환경, 재난안전, 국토교통 등으로 확대하고, 실국별 책임 기획 체계를 도입해 전남형 전략 과제를 국가 연구개발 사업으로 연계한다.
또한 연구개발 총괄 기능 강화를 위한 전담부서 역할 확대, 공무원·산하기관 대상 연구개발 역량 강화 교육, 성과 중심 인센티브 도입, 타 지역 연구기관과의 공동연구 확대 등 실행력 중심의 과제도 함께 추진한다.
전남도는 2035년까지 정부 연구개발 예산 2조원 확보, 과학기술 인재 3만명 양성이라는 중장기 목표를 세웠다. 이를 통해 지역이 스스로 혁신을 만들어가는 지속가능한 과학기술 기반을 구축할 계획이다.
김영록(사진) 전남도지사는 “중앙정부 주도의 수동적 연구개발 방식에서 벗어나 전남의 기초 연구역량을 획기적으로 끌어올리고, 미래 먹거리 산업 기반을 확실히 구축하겠다”며 “10년 안에 과학기술 혁신역량 전국 상위권 도약을 반드시 실현하겠다”고 강조했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사