백수 43명이 벌인 3억원어치 차사고 보험사기 수법

대구 지역에서 교통법규를 위반한 차량을 상대로 고의로 사고를 낸 뒤 수억원의 보험료를 받아 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.
대구경찰청 교통범죄수사팀은 교통 법규위반 차량을 상대로 고의로 사고를 낸 뒤 보험금 약 3억원을 받아 챙긴 A씨 등 43명을 보험사기방지특별법위반 혐의로 불구속 입건했다고 10일 밝혔다.
동네 선·후배 관계인 이들은 지난 2017년 1월부터 2022년 8월까지 대구지역에서 교통법규위반 차량을 상대로 38차례에 걸쳐 고의 사고를 낸 뒤 사고 내용 조작, 피해 부풀리기, 운전자 바꿔치기 등 수법으로 보험금 3억원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.
일정한 직업이 없던 이들은 받아 챙긴 보험금을 생활비 등으로 사용한 것으로 조사됐다.
앞서 경찰은 지난해 180건(13억원 상당)의 고의 교통사고 사고를 내고 보험금을 받아 챙긴 사건을 수사해 93명(구속 3명) 붙잡았다.
경찰 관계자는 “교통사고 보험사기의 경우 법규를 위반하는 차량을 대상으로 하는 경우가 많으므로 평소 교통법규를 준수하는 것이 중요하다”며 “고의 사고로 의심되는 경우 블랙박스 영상등을 잘 보관해 적극 신고하는 것이 필요하다”고 말했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
