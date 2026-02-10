‘관세맨’ 러트닉, 엡스타인 파일에 날아가나…양당에서 사퇴 압박
러트닉, 엡스타인과의 관계에 대해 ‘거짓말 논란’
엡스타인 연인 기슬레인 증언 거부하며 사면 요구
도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책 선봉에 선 하워드 러트닉 상무장관이 성범죄자 제프리 엡스타인 관련 의혹에 휩싸이며 궁지에 몰리고 있다. 대통령직 인수위원장을 맡을 정도로 트럼프 대통령의 최측근인 러트닉이 트럼프가 떨쳐내려고 애써 온 엡스타인 논란에 중심에 선 것이다.
폴리티코는 9일(현지시간) “러트닉 장관이 엡스타인 관련 최신 폭로로 양당으로부터 사퇴 요구 직면했다”며 “최근 공개된 기록은 상무장관이 이전에 시사한 것보다 (엡스타인과) 더 긴밀한 관계를 시사한다”고 보도했다.
러트닉 장관은 그동안 2005년 이후 엡스타인과의 관계를 끊었다고 주장했지만 2018년까지 교류해온 정황이 담긴 문건들이 공개되고 있다. 뉴욕타임스에 따르면 엡스타인 문건 250여건에 러트닉 장관의 이름이 나온다. 두 사람은 같은 비상장 기업에 공동 투자했고, 뉴욕과 카리브해에서 사교 활동도 함께한 것으로 파악된다. 러트닉은 지난해 인터뷰에서 엡스타인과 2005년 만난 뒤 혐오감을 느껴 이후로 단 한 번도 만난 적이 없다고 밝혔지만 최근 공개된 문건에는 엡스타인이 2008년 미성년자 성범죄로 유죄 판결을 받은 이후에도 인연을 이어온 것으로 나타났다.
민주당은 사퇴를 촉구하고 나섰다. 애덤 시프 상원의원은 이날 성명에서 “러트닉이 유죄 판결을 받은 미성년자 대상 성범죄자와의 사업 거래에 대해 거짓말을 한 것은 그의 판단력과 윤리성에 심각한 의문을 제기한다”며 “러트닉은 상무장관으로 있을 자격이 없으며 즉시 사임해야 한다”고 말했다. 엡스타인 사건을 조사 중인 하원 감독위원회의 민주당 의원들도 러트닉 장관의 사퇴를 요구하고 있다. 로버트 가르시아 하원의원은 “러트닉 장관이 엡스타인과의 관계에 대해 거짓말을 해왔음이 이제 분명해졌다”며 “러트닉은 사임하거나 해고되어야 한다. 그리고 우리의 질문에 답해야 한다”고 밝혔다.
공화당에서도 비판 목소리가 나온다. 토마스 매시 하원의원은 전날 CNN방송에서 러트닉 장관과 관련해 “솔직히 말해 트럼프 대통령의 부담을 덜어주기 위해 사퇴하는 것이 낫다”고 말했다. 공화당 소속인 제임스 코머 하원 감독위원회 위원장도 이날 “생존자들을 위한 정의를 실현하는 데 도움이 될 정보를 가진 모든 사람과 대화할 의향이 있다”며 러트닉 소환 가능성을 배제하지 않았다.
다만 쿠시 데사이 백악관 부대변인은 성명에서 “러트닉 장관과 상무부를 포함한 트럼프 행정부 전체는 여전히 미국 국민을 위한 성과 창출에 집중하고 있다”고 밝혔다.
한편 엡스타인의 옛 연인이자 공범인 기슬레인 맥스웰은 이날 연방의회 증언을 거부하며 트럼프에게 사면을 요구했다. 텍사스 교도소에서 수감 중인 맥스웰은 화상 증언을 통해 자기에게 불리한 진술을 거부할 수 있는 헌법 수정 제5조 권리를 행사했다. 또 맥스웰의 변호사가 개회 발언에서 맥스웰이 “트럼프로부터 사면을 받으면 질문에 답하겠다”고 말했다고 미국 언론들이 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
