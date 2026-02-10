‘관세맨’ 러트닉, 엡스타인 파일에 날아가나…양당에서 사퇴 압박

러트닉, 엡스타인과의 관계에 대해 ‘거짓말 논란’

제프리 엡스타인 관련 의혹에 휩싸이며 궁지에 몰리고 있다. 대통령직 인수위원장을 맡을 정도로 트럼프 대통령의 최측근인 러트닉이 트럼프가 떨쳐내려고 애써 온 엡스타인 논란에 중심에 선 것이다.

러트닉 장관은 그동안 2005년 이후 엡스타인과의 관계를 끊었다고 주장했지만 2018년까지 교류해온 정황이 담긴 문건들이 공개되고 있다.

두 사람은 같은 비상장 기업에 공동 투자했고, 뉴욕과 카리브해에서 사교 활동도 함께한 것으로 파악된다. 러트닉은 지난해

인터뷰에서 엡스타인과 2005년 만난 뒤 혐오감을 느껴 이후로 단 한 번도 만난 적이 없다고 밝혔지만 최근 공개된 문건에는 엡스타인이 2008년 미성년자 성범죄로 유죄 판결을 받은 이후에도 인연을 이어온 것으로 나타났다.

엡스타인 사건을 조사 중인 하원 감독위원회의 민주당 의원들도 러트닉 장관의 사퇴를 요구하고 있다. 로버트 가르시아 하원의원은 “

토마스 매시 하원의원은 전날 CNN방송에서 러트닉 장관과 관련해 “솔직히 말해 트럼프 대통령의 부담을 덜어주기 위해 사퇴하는 것이 낫다”고 말했다.

데사이 백악관 부대변인은 성명에서 “러트닉 장관과 상무부를 포함한 트럼프 행정부 전체는 여전히 미국 국민을 위한 성과 창출에 집중하고 있다”고 밝혔다.

맥스웰의 변호사가 개회 발언에서 맥스웰이 “트럼프로부터 사면을 받으면 질문에 답하겠다”고 말했다고 미국 언론들이 전했다.