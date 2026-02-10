K데일리케이션… 밀라노 동계올림픽서 한국관광 홍보
관광공사, 코리아하우스 내 한국관광 홍보관 운영… 한국인의 라이프스타일 체험 마케팅 전개
문화체육관광부와 한국관광공사는 2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽을 계기로 오는 22일까지 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 한국관광의 매력을 선보인다고 10일 밝혔다.
관광공사는 CJ와 협업을 통해 ‘K데일리케이션, 한국인처럼 즐겨보세요(K-Dailycation, Enjoy Korea Like a Local)’라는 슬로건을 내걸고 한국관광 홍보관을 구성했다. 최근 방한 관광객의 여정과 소비패턴이 한국인과 유사한 점에 착안해 실제 한국인의 일상을 체험할 수 있는 다양한 콘텐츠를 준비했다.
방문객들은 본인의 여행 성향을 진단하고 추천 관광지를 제안받는 ‘K데스티네이션 게임’을 시작으로 한강 편의점 콘셉트 ‘비비고 K푸드’, CJ ENM 인기 드라마 촬영지를 연계한 ‘K엔터테인먼트’, 지역 관광지 테마 향(香) 체험과 올리브영 인기 제품을 체험하는 ‘K뷰티’ 코너 등을 차례로 돌며 한국여행의 맛보기 코스를 즐길 수 있다.
아울러 ‘한국관광 주간(K-Travel Week·2월 7~11일)’을 지정해 소비자 체험행사를 집중 운영하고 있다. ‘소다팝’ ‘라이크제니’ 등 인기곡의 댄스 클래스와 함께 아이돌 메이크업 체험, 퍼스널 컬러 진단, 국악 전통공연 등 다양한 취향을 아우르는 프로그램을 마련했다.
홍보관을 방문한 이탈리아인 소피아 씨는 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 좋아하는 딸과 함께 K팝 댄스와 아이돌 메이크업을 체험하며 한국 문화를 생생하게 느꼈다”며 “여행성향 진단 게임에서는 부산과 제주를 추천받아 다음에 한국에 가게 되면 꼭 방문할 생각”이라고 말했다.
한편 관광공사는 9일(현지시각) 2026 밀라노 국제관광박람회(2026 BIT Milano·2월 10~12일)를 계기로 현지 여행업계와 미디어 관계자를 홍보관으로 초청해 비즈니스 네트워킹 행사를 개최했다. 이를 통해 유럽 시장을 겨냥한 고부가 한국관광 상품 개발과 협업 가능성을 모색할 계획이다.
백지혜 구미대양주팀장은 “이탈리아를 비롯한 유럽 각국은 20대 Z세대가 작년부터 시장성장을 주도해 왔으며 올해에도 뚜렷한 성장세를 보이고 있다”며 “타깃별 유럽시장 방한 마케팅을 통해 동아시아 대표 관광 목적지로서 한국의 브랜드를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
