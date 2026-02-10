“설 연휴 기간 단 한 건의 산불도 발생 안 하도록…”

경북도, 14일부터 18일까지 ‘설 연휴 산불 방지 특별 대책’ 추진하기로

이철우 경북도지사가 안동 풍산시장에서 산불 예방 캠페인을 벌이고 있다. 경북도 제공

경북도가 민족 최대 명절인 설을 맞아 오는 14일부터 18일까지 ‘설 연휴 산불방지 특별대책’을 추진한다고 10일 밝혔다.



경북도는 설 연휴 기간 기온 상승에 따른 건조한 날씨와 성묘객·등산객 증가로 산불 발생 위험이 커짐에 따라 예방 활동부터 초동 진화까지 빈틈없는 대응 체계를 가동할 방침이다.



이를 위해 경북도와 22개 시군은 특별대책 기간 동안 산불방지대책본부를 가동하고 350여명을 비상근무 체제로 전환해 △성묘객, 등산객에 대한 산불예방 홍보활동 △불법 소각 행위 근절 △산불 발생 시 초동 대응을 위한 헬기의 출동 태세 완비 △산림 인접 지역 화재 발생 시 산불로 전이되지 않도록 헬기와 진화 인력을 선제적으로 투입하는 등 종합적인 산불 예방·대응 활동을 추진한다.



성묘객이 집중되는 공원묘지 주변과 산림 인접 지역에서 불법 소각 행위를 원천 차단하기 위해 감시원 2560여명이 취약지에 배치해 순찰을 강화한다.



또 산불 발생 시 골든타임 내 초동 진화를 위해 가용 헬기 34대(임차 20대, 산림청 10대, 소방 4대)를 비상 대기시켜 즉각적인 현장 대응이 가능하도록 할 방침이다.



경북도는 지난 10년간 설 연휴 기간 평균 2건의 산불이 발생해 1.17㏊의 산림 피해가 있었으며 이 가운데 불법 소각으로 인한 산불이 35%로 가장 많은 원인으로 나타났다.



최순고 경북도 산림자원국장은 “설 연휴 기간에도 건조한 날씨가 지속될 것으로 예상된다”며 “강한 바람으로 작은 불씨도 대형 산불로 확산될 수 있는 만큼 산림이나 산림 인접 지역에서는 절대로 불을 피우거나 소각하지 말아 달라”고 당부했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



