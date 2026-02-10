경산 대한송유관공사 옥외탱크 저장소 폭발…인명피해 없어
10일 오전 7시 47분쯤 경북 경산시 하양읍 대한송유관공사 영남지사 옥외탱크 저장소에서 푹발과 함께 화재가 발생했다.
경북소방본부에 따르면 불길은 유류 저장소 덮개 위에서 폭발과 함께 시작됐다가 잦아들어 현재는 연기만 나고 있으며 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.
최초 목격자는 “‘펑’하고 터지는 소리와 함께 화재가 발생했다”고 경찰 119상황실에 신고했다.
한때 거센 폭발과 화염으로 인해 ‘불이 났다’는 신고가 대구 반야월 일대에서도 접수됐다.
경북도와 경산시 관계자는 “소방당국이 현장에서 대응하고 있고 현재 위험한 상황 아니고 인명피해는 없는 것으로 파악됐다”고 밝혔다.
경찰과 소방당국은 정확한 사고 원인을 조사중이다.
경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
