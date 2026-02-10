미국·캐나다 교량 공사 막겠다는 트럼프 “캐나다 총리가 중국과 거래”
도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 마크 카니 캐나다 총리가 중국과 거래하고 있다며 미국 미시간주와 캐나다 온타리오주를 잇는 국경 대교 건설 프로젝트를 중단하겠다고 밝혔다. 트럼프는 그동안 캐나다에 대한 관세 인상과 ‘51번째 주’ 발언 등으로 카니 총리와 갈등해왔다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “그들(캐나다)은 캐나다 측과 미국 측 모두를 소유하고 있으며 당연히 미국산 자재는 거의 사용하지 않고 건설했다”며 “미국이 그들에게 제공한 모든 것에 대해 완전히 보상받고, 캐나다가 공정함과 존중으로 미국을 대할 때까지 이 다리가 열리도록 허용하지 않을 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “우리는 즉시 협상을 시작할 것이다. 우리가 그들에게 제공한 모든 것을 고려하면 이 자산의 적어도 절반은 우리가 소유해야 마땅하다”고 덧붙였다.
트럼프가 말한 다리는 미시간주 디트로이트와 온타리오주 윈저를 연결하는 교량으로 해석된다. 전체 길이 약 2.5㎞ 길이에 6차선 도로 등이 포함된 대형 교량이다. 트럼프는 해당 대교 건설 사업에 대해 “이 프로젝트는 미국산 제품을 배제했으며 버락 후세인 오바마 전 대통령은 어리석게도 그들이 미국의 구매법을 우회해 우리 철강을 포함한 어떤 미국 제품도 사용하지 않도록 면제를 해줬다”고 비판했다.
트럼프는 카니 총리에 대한 불만도 쏟아냈다. 그는 “온타리오주는 미국산 증류주, 음료 및 기타 주류 제품을 선반에 진열조차 하지 않으며 이는 완전히 금지되어 있다”며 “이 모든 것 위에 총리인 카니는 중국과 거래를 한다. 중국은 캐나다를 완전히 집어삼킬 것이고 우리는 그저 남은 찌꺼기나 얻게 될 것”이라고 주장했다.
카니 총리는 미국의 압박이 계속되자 최근 중국을 방문해 경제 협력 강화를 모색했다. 트럼프 취임 이후 관세 정책으로 캐나다와의 무역 관계를 흔들자 자립 방안에 나선 것이다. 지난달 의회에 나가서는 미국과의 무역협상 전망 관련 질의에 “세계가 변했다. 워싱턴이 변했다. 미국에서 지금 정상인 것은 거의 없다. 그게 진실”이라고 말한 바 있다. 지난달 세계 경제포럼에서 중견국 간에 힘을 합치자는 취지의 연설을 해 주목받기도 했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
