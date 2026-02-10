미국·캐나다 교량 공사 막겠다는 트럼프 “캐나다 총리가 중국과 거래”

도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 백악관에 도착하며 취재진에게 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

길이 약 2.5㎞ 길이에 6차선 도로 등이 포함된 대형 교량이다.

이 프로젝트는 미국산 제품을 배제했으며 버락 후세인 오바마 전 대통령은 어리석게도 그들이 미국의 구매법을 우회해 우리 철강을 포함한 어떤 미국 제품도 사용하지 않도록 면제를 해줬다”고 비판했다.

이 모든 것 위에 총리인 카니는 중국과 거래를 한다. 중국은 캐나다를 완전히 집어삼킬 것이고 우리는 그저 남은 찌꺼기나 얻게 될 것”이라고 주장했다.