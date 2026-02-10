김재열 IOC 집행위원 “스포츠가 젊은이들에게 사랑받도록 하겠다”
국제올림픽위원회(IOC) 집행위원으로 선출된 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장이 “스포츠 발전을 위해서 젊은이에게 쉽게 다가가고 사랑받도록 하고 싶다”는 포부를 밝혔다.
김 회장은 9일(현지시간) 이탈리아 밀라노의 호텔 NH 밀라노 콩그레스 센터에 마련된 ‘홈 오브 스케이팅’(Home of Skating)에서 기자간담회를 열고 이같이 말했다.
김 회장은 “영광스럽다. IOC 집행위원이라는 자리까지 올 수 있었던 건 국제 스포츠계에서 한국의 위상이 높아졌기 때문”이라며 “원로 선배들이 많이 노력하시고 증명했기에 가능한 일이었다. 책임감을 느낀다”는 소감을 밝혔다. 이어 그는 “내가 선배들의 도움을 받았던 것처럼 이제는 젊은 후배들이 스포츠 행정에서 중요한 역할을 할 수 있게 도움을 주고 싶다”고 덧붙였다.
김 회장은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 앞둔 지난 4일 제145차 IOC 총회 집행위원 선거에서 유효표 100표 중 찬성 84표, 반대 10표, 기권 6표를 받아 선출됐다. 김 회장은 고(故) 김운용 전 IOC 부위원장에 이어 한국인 두 번째 IOC 집행위원으로 활동하게 됐다. IOC 집행위원회는 IOC 최고 의결 기구인 총회로부터 위임받은 주요 사안을 심의·의결한다.
김 회장은 이번 동계올림픽이 끝난 뒤 4년 임기를 시작한다. 그는 커스티 코번트리 IOC 위원장이 주도하는 스포츠 개혁에도 동참할 계획이다. 김 회장은 “코번트리 위원장이 올림픽을 친근하고 투명하게, 재미있게 할 많은 아이디어를 갖고 있다”며 “IOC 집행위원으로서 ISU 회장을 하면서 얻은 경험을 공유·제안하며 함께 노력하겠다”고 밝혔다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
