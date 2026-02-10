은빛 질주 김상겸 “메달 기운 드리겠다…자신을 끝까지 믿으시길”
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 한국 1호 메달의 주인공 김상겸(하이원)이 동료 국가대표 선수들에게 “메달의 기운을 드리겠다”는 응원 메시지를 전했다.
김상겸은 9일(현지시간) 대한체육회를 통해 “4년 동안 열심히 준비하셨으니까 자신을 끝까지 믿고 꾸준히 하다 보면 좋은 결과를 얻을 수 있을 것”이라며 이같이 말했다. 김상겸은 전날 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 대회 스노보드 남자 평행대회전에서 은메달을 따내며 한국 동·하계올림픽 통산 400번째 메달리스트가 됐다.
김상겸은 2014년 소치 대회부터 네 번의 올림픽에 나선 끝에 개인 통산 첫 메달을 목에 걸었다. 김상겸은 “네 번째 올림픽 만에 은메달을 따서 감회가 새롭다. 말로 표현 못 할 정도로 기분이 너무 좋다”며 “경기 중에는 400번째 메달이라는 것을 인지하지 못 했는데, 끝난 뒤 알았다”고 말했다.
결승 진출을 예상하지 못했다는 그는 “내가 좋아하는 설질과 게이트에 날씨까지 좋아서 자신 있게 기술을 구사해 2위를 할 수 있었다”고 밝혔다. 늘 자신을 뒷바라지하는 아내에게도 고마움을 전했다. 김상겸은 “선수 생활을 길게 하다 보니 해외에 자주 나가서 (아내가)외로움이 많았을 것”이라며 “잘 견뎌주고 서포트해주는 모습이 멋있고 든든하다”고 말했다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사