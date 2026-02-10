‘치명률 최고 75%’ 니파바이러스 방글라서 사망자 발생

니파 바이러스 감염 환자 한 명이 2024년 7월 20일 인도 남부 케랄라주 코지코드에 있는 코지코드 의과대학 니파 바이러스 격리 병동 중환자실로 이송되고 있다. 로이터연합

9일 영국 일간 가디언과 알자지라 방송에 따르면 세계보건기구(WHO)는 방글라데시 북부 나오가온 지역에서 40∼50세 사이의 한 여성이 지난달 21일 니파바이러스 감염 증세를 보인 뒤 1주일 후 사망했다고 최근 밝혔다.