장범준과 버스킹 원년 멤버… 박경구 38세 일기로 별세

‘버스커버스커’의 장범준과 함께 버스킹을 하던 밴드 얼지니티 박경구가 38세의 나이로 세상을 떠났다.
7일 박경구의 유족들은 SNS를 통해 “아직도 믿기지 않는 마음이지만 가족들을 대신해 부고를 전한다”며 “형의 마지막 가는 길에 따뜻한 마음으로 함께 해주시면 감사하겠다”고 밝혔다. 사인은 공개되지 않았다.
박경구는 장범준 1집에 수록된 ‘어려운 여자’ ‘낙엽엔딩’ ‘신풍역 2번출구 블루스’ 등의 작사와 작곡, 편곡에 참여하며 히트곡을 탄생시켰다. 또 ‘홍대와 건대 사이’ ‘잠이 오질 않네요’의 원작자로 알려져 있다.
9일 장범준도 자신의 유튜브에 ‘박경구 Best Live Clip’이라는 제목의 영상을 올려 애도의 뜻을 전했다. 장범준은 지난해 3월 ‘장범준 4집(찌질의 역사)’를 발매하며 “경구의 건강을 기원한다”는 글을 올리기도 했다.
