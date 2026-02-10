“부동산 정책은 실패했다고 인정”… 문 전 대통령 고백

문재인 전 대통령이 재임 시절 부동산 정책은 실패했다고 인정했다.
경남 양산 자택 인근 서점 평산책방에서 ‘책방지기’로 활동하고 있는 문 전 대통령은 9일 평산책방 공식 유튜브 채널에 올라온 ‘평산책방TV’ 시즌2 예고 영상에서 “우리가 부동산 정책만큼은 실패했다고 인정해야죠”라고 말했다.
해당 영상에서 문 전 대통령과 마주 앉은 탁현민 청와대 전 의전비서관은 임주영 칼럼니스트의 책 ‘경제신문이 말하지 않는 경제 이야기’ 등을 들어 보이며 “평산책방TV에서 처음 꺼내는 경제”라고 말했다.
‘경제신문이 말하지 않는 경제 이야기’는 문 전 대통령이 2024년 SNS를 통해 “사실 논란의 대부분은 국민의 삶을 좌우하는 경제 문제까지도 정쟁의 대상으로 삼는 정파적인 반대에 기인한 것”이라며 “진실을 가린 왜곡의 실체를 확인할 수 있다”고 추천한 책이다.
탁 전 비서관은 “부동산이 나의 가장 아픈 손가락이다”라는 문 전 대통령의 과거 발언을 언급했고, 문 전 대통령은 “일단 실패했다고 인정해야죠. 우리가 부동산 정책만큼은 실패했다”고 말했다.
탁 전 비서관이 문 전 대통령에게 “재임 중에 펀드 하나 구매하셨죠?”라고 묻자 문 전 대통령은 “아직도 갖고 있다”고 답하기도 했다.
탁 전 비서관은 이날 SNS에 이 영상을 공유하며 “문 전 대통령의 아픈 고백과 인정. 대한민국 경제에 대한 기대”라는 글을 남겼다. 임기 내 부동산 가격 급등에 대해 문 전 대통령은 “정말 부동산 부분만큼은 정부가 할 말이 없는 상황이 됐다”고 말하기도 했다.
문 전 대통령의 경제 관련 발언이 담긴 영상은 오는 13일 오후 7시 유튜브 채널 평산책방에서 공개된다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
