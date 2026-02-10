생방송에서 스리랑카와 베트남 여성을 수입하자고 발언한 김희수 전남 진도군수가 이번엔 군민과의 대화에서 군민에게 욕설을 해 물의를 빚고 있다.
9일 지역 정치권 등에 따르면 김 군수는 군내면 군내중학교에서 열린 군민과의 대화에서 도로 개설 문제 등을 놓고 지역민 A씨와 대화하던 중 욕설을 내뱉었다.
김 군수는 A씨와 함께 다른 주민이 언성을 높이자 “아, 고놈도 시끄럽네”라고 말한 뒤 곧바로 일어서 “이 ××의 ××”라며 욕설했다.
공개 석상에서 반말하는 듯한 태도를 보인 점도 도마 위에 올랐다.
그는 A씨의 불만 토로에 “자네가 2~3년 전에 여기 계신분들 6~7명과 함께 우리 사무실에 오셨었지. 그때 불가피성에 대해 말을 드렸잖아. 그런데 자네는 국회의원실에 말씀을 또 했지. 그것 가지고 감정 품고 옆에 있는 사람들이랑 진도군수 욕하고 다니지”라고 말했다.
곧이어 A씨의 발언에 답변한 간부 공무원을 향해서도 “A 사장님 말씀을 자네가 현장에 가서 확인해가지고 가능한 방향을 생각해봐. 최대한 보완할 수 있으면 보완책을 생각 한번 해보라고”라고 지시했다.
앞서 김 군수는 지난 4일 해남문화예술회관에서 열린 광주·전남 행정통합 ‘찾아가는 타운홀미팅’에 참석해 “광주전남이 통합할 때 인구 소멸에 대한 것을 법제화해서 정 못하면 스리랑카나 베트남이나 그쪽 젊은 처녀들 좀 수입을 해서 농촌 총각들 장가도 보내야 한다”고 말해 논란이 일었다.
더불어민주당은 최고위원회의를 열고 만장일치로 김 군수를 전격, 제명했다.
진도군 관계자는 “민원인과 대화하던 중 본의 아니게 거친 말이 오고 간 것 같다”며 “불미스러운 일이 잇따라 송구스럽다”고 말했다.
김 군수는 현재 업자로부터 수천만원 상당의 뇌물을 받은 혐의로 검찰 수사도 받고 있다.
진도군수 인허가관련 금품비리의혹 진상규명위원회는 “김 군수가 개인 주택 조성 과정에서 지역 사업가로부터 수천만원 상당의 조경수와 석재를 무상 제공받은 의혹으로 검찰 수사를 받고 있다”며 철저한 진상 규명을 요구하기도 했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
‘여성수입’ 발언 진도군수, 군민에 “이 ××의 ××” 욕설
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사