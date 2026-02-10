‘이젠 쇼트트랙이다’ 본격 金 사냥 나서는 대한민국

‘이젠 쇼트트랙이다’ 본격 金 사냥 나서는 대한민국
쇼트트랙 대표팀이 10일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽의 첫 번째 금메달 사냥을 시작한다.
쇼트트랙 대표팀은 이날 열리는 혼성 계주 종목에 출전해 한국 선수단의 메달 레이스에 본격적인 불을 지필 예정이다. 혼성 계주는 남녀 선수 각각 2명씩, 총 4명의 선수가 한 팀을 이뤄 정해진 순서에 따라 주자를 교대하며 2000m를 달린다.
한국 대표팀은 에이스 최민정을 선두로 김길리, 임종언, 황대헌으로 이어지는 최정예 라인업을 구성했다. ‘메달 불모지’로 여겨졌던 설상 종목에서 이미 값진 은메달과 동메달이 나온만큼 대한민국 선수단의 첫 번째 금메달 주인공이 쇼트트랙에서 나올 수 있을지 기대된다.
