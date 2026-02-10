시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 02월 10일)

입력:2026-02-10 05:31
공유하기
글자 크기 조정

2월 10일 화요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 -1.0도, 인천 -2.0도, 수원 -2.0도, 춘천 -6.0도, 강릉 0.0도, 청주 -4.0도, 대전 -4.0도, 전주 -1.0도, 광주 -2.0도, 대구 -3.0도, 부산 1.0도, 제주 5.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 4.0도, 인천 5.0도, 수원 6.0도, 춘천 3.0도, 강릉 7.0도, 청주 6.0도, 대전 6.0도, 전주 6.0도, 광주 7.0도, 대구 7.0도, 부산 8.0도, 제주 11.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이 대통령 다주택자 비판에… 중기장관, 27억 잠실아파트 내놨다
‘전용기 논란’ 잠재운 빙속 여제… 유타 레이르담
못 돌려받은 비트코인 130억… 대법 판례는 “처벌 불가”
엔저 불도저 ‘사나에노믹스’ 힘 실려… 원·달러 환율 밀어올릴까
이혼상담소 찾는 90세男·88세女…이혼 고민하는 노년층
[단독] 갑작스러운 딸의 죽음, ‘챗GPT’만 비밀을 알고 있었다
[단독] 해외서 발견된 ‘AI 사망 이상 징후’, 국내 10대서 다수 포착
“외국인 처녀 수입하자”…민주당, 진도군수 제명
국민일보 신문구독