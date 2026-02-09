서교공, 다원시스 사기죄 고소… “열차 납품 지연”
서울교통공사가 9일 철도차량 제작업체 다원시스와 박원순 대표이사를 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(사기)을 위반한 혐의로 수원 영통경찰서에 고소했다. 열차 납품 지연과 계약 위반에 따른 법적 책임을 묻겠다는 취지다.
앞서 공사는 노후 전동차 교체 목적으로 2023년 다원시스와 5호선 200칸 구매 계약을 체결했다. 사업비 규모는 약 2200억원이다. 다원시스는 대량 생산에서 앞서 이달 초도품을 납품하기로 했다. 하지만 경영 악화 등을 이유로 1칸도 납품하지 못했다. 기초 단계에 해당하는 사전 설계도 마치지 못했다고 한다. 계약상 납기 기한은 내년까지다.
다원시스는 지급받은 선금을 계약 목적과 다르게 사용했다고는 의혹도 받고 있다. 지급된 선금 가운데 407억을 어떻게 사용했는지 세부 내역을 제출하지 못하고 있는 것이다. 공사는 다원시스가 선금을 타 사업 적자 보전 등에 임의로 유용했다고 의심한다. 이 때문에 선금 반환 청구 등 법적 회수 절차를 진행하고 있다.
다원시스와 공사가 2021년 체결한 5·8호선 298칸 계약 건 납품도 지연되고 있다. 공사는 이에 열차 유지보수 비용 104억원을 추가로 부담하고 있다. 기존 노후 전동차를 계속 사용하기 위한 정밀안전진단 등을 시행하면서다. 공사 관계자는 “노후 전동차로 인한 시민 불편이 발생하지 않도록 교체 사업에 대한 공정관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
