李대통령, 靑인근 식당 깜짝 방문…“정책 성과, 국민 일상서 확인돼야”

입력:2026-02-09 21:44
이재명 대통령이 9일 오후 서울 종로구 통인시장을 방문해 상인들에게 인사하고 있다. 청와대 제공

이재명 대통령은 서울 종로구 통인시장 내에 위치한 ‘서촌 인왕식당’에서 저녁식사를 하며 “국민들이 체감하지 못한다면 아직 경제가 좋아졌다고 말할 수 없다. 정책 성과는 통계가 아니라 국민 일상에서 확인돼야 한다”고 말했다.

이 대통령은 9일 청와대 근처에 위치한 해당 식당에서 소머리국밥으로 식사하며 “수출이 회복되고 주가도 오르고 있지만, 막상 식당에 와서 밥 한 끼 먹어보면 국민들이 왜 힘들다고 하는지 느껴진다”며 이같이 말했다. 이번 일정은 최근 일부 경제지표가 개선 흐름을 보이고 있음에도 장바구니 물가 등 체감경기가 여전히 어렵다는 국민 목소리를 현장에서 직접 청취하기 위해 마련됐다고 청와대는 안귀령 부대변인이 서면브리핑에서 밝혔다.

이 대통령은 식사하며 상인, 주민들의 의견을 청취하기도 했다. 식사한 식당인 인왕식당 사장에겐 주요 기업을 중심으로 한 경기 개선 효과가 지역 상권에 영향을 미치는지를 물었다. 이에 인왕식당 사장은 “체감경기는 여전히 어렵지만 대통령께서 열심히 해주셔서 분위기가 조금씩 좋아지는 것 같다”며 “청와대 복귀 이후 직원들과 경찰들이 식사를 하러 많이 오고 있다”고 답했다.

식사를 마친 이재명 대통령은 인근 카페 ‘통인다방’을 찾아 유자차를 주문한 뒤 사장에게 장사 여건이 어떤지 물었다. 통인다방 사장은 “코로나19 사태와 대통령실 용산 이전 시기를 모두 겪으면서도 잘 버텨냈다”며 “요즘은 희망을 가지고 살아가고 있다”고 답했다. 그러면서 “상인회 활동에도 적극 참여하며 통인시장 활성화를 위해 노력하고 있다”고 전했다. 이에 이 대통령은 “통인시장이 더욱 활력 있는 공간이 되었으면 좋겠다”며 기대를 나타냈다.

이 대통령은 “정책은 책상 위가 아니라 현장에서 답을 찾아야 한다”며 “오늘 들은 이야기들을 충실히 반영해 국민들이 실제로 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다”고 밝혔다. 그러면서 “앞으로도 더 세심하게 살피고, 더 노력하겠다”고 강조했다.

이재명 대통령은 카페에서 나온 뒤 시장 상인과 주민을 일일이 만나 “새해 복 많이 받으세요”라고 인사를 건네고 기념사진을 촬영한 뒤 일정을 마무리했다고 안 부대변인이 전했다.

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

