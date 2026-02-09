김민석 총리, ‘감사의 정원’ 공사 중지 명령 검토
김민석 국무총리가 9일 서울시가 광화문 광장에 조성하고 있는 ‘감사의 정원’과 관련해 “필요한 절차를 다 밟지 않은 게 확인됐다”며 공사 중지 명령을 검토하고 있다고 밝혔다.
김 총리는 이날 국회 대정부 질문에서 박주민 더불어민주당 의원이 감사의 정원에 대한 행정적·절차적 검토가 진행된 부분이 있는지를 묻자 이같이 답했다.
그는 “감사의 정원은 문제를 제기해 비로소 서울 시민과 국민이 아실 만큼 잘 모르는 상태에서 진행됐고, 일부 안다고 해도 ‘받들어총’으로 얘기되는 건축물이 선다는 것은 대부분 몰랐다”며 “(공사가) 강행되는 상황이어서 절차적 하자가 없는지 알아보라 했다”고 설명했다.
이어 “최근 듣는 바로는 지하를 포함해 공사를 하는데 필요한 절차를 서울시가 다 밟지 않았다는 것이 (국토교통부에서) 확인돼서 공사 중지 명령을 검토하고 (있다)”며 “아마 곧 하지 않(겠)는가 (생각한다)”고 덧붙였다.
같은날 국토부는 “감사의 정원이 국토계획법 및 도로법을 위반해 진행했다는 점을 확인하고 행정절차법 제21조에 따라 오늘 서울시에 공사 중지 명령 사전 통지를 했다”고 밝혔다.
앞서 김 총리는 지난해 11월17일 ‘감사의 정원’ 공사 현장을 방문한 뒤 사업이 법적·절차적으로 제대로 추진되고 있는지 확인하겠다고 한 바 있다.
감사의 정원은 6·25 전쟁 참전국에 대한 감사의 뜻을 담아 서울시가 광화문 광장에 조성을 추진하고 있는 상징 공간이다.
민주당은 해당 공간이 국유지인데도 서울시가 국토교통부와 사전 협의 없이 지상 조형물과 지하 시설물을 만드는 계획을 추진하는 것은 법적·절차적 문제가 있다고 지적해왔다.
