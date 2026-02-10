기회냐 위협이냐… 중국 시장을 대하는 젠슨 황의 복잡한 속내
글로벌 인공지능(AI) 반도체 최강자인 엔비디아가 중국 시장 진출을 위해 부심하고 있지만, 미국 정부의 규제에 묶여 어려움을 겪고 있다. 엔비디아는 AI 칩 수요가 높은 중국에서의 영향력을 높이려 하지만 자국 안보를 우려하는 미 정부와 견해 차를 좁히지 못하는 상황이다. 일각에서는 엔비디아의 중국 시장 진출이 기회이자 독이 될 수 있다는 경고도 나온다.
9일 업계에 따르면 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난해 12월 트럼프 대통령과 자사 최신 AI 칩인 ‘H200’의 대(對)중국 수출을 허용하는 합의를 끌어냈다. 하지만 미 상무부가 엔비디아에 ‘고객확인제도’ 등 세부조건을 요구하며 지금까지 수출 허가 승인이 지연되고 있다. 고객확인제도는 중국 군부가 엔비디아 칩을 활용하지 못하도록 접근을 막는 조건 등을 담은 서류다.
엔비디아가 중국 시장 진출을 계속해 타진하는 이유는 중국의 단일 칩 소비량이 급증할 것이라는 전망이 나오기 때문이다. 젠슨 황은 향후 2~3년 동안 중국 기업들이 AI 칩에만 연간 500억 달러를 지출할 것으로 예상하면서 중국 시장의 전략적 가치를 강조해왔다. 그는 “미국 기업으로서 중국 시장을 포기하는 것은 막대한 손실이 될 것”이라며 “중국 시장은 수익을 가져오고 미국 내 수많은 일자리를 만들어 낼 것”이라고 언급한 바 있다.
아울러 중국 자체기술 개발 기회를 줄이려는 판단도 깔렸다. 중국은 미국의 칩 수출 규제가 강화될수록 엔비디아에 대한 의존도를 낮추기 위해 자체 칩 개발에 속도를 내고 있다. 중국의 기술이 발전할수록 엔비디아 영향력은 줄어들고 화웨이 등 중국 제조사들의 기회는 커지는 구조다. 지난해 4월 중국 화웨이가 엔비디아의 ‘H100’을 대체할 수 있는 AI 칩을 개발한다고 밝힌 후 같은 해 10월 H100의 60% 성능을 지닌 ‘910C’를 공개한 바 있다.
젠슨 황이 트럼프 행정부를 향해 “점점 기술이 발전하는 중국에 맞서 미국이 기술 우위를 지키려면 전 세계에 미국 기술 기반 AI 생태계를 구축해야 한다”고 밝힌 것도 이런 이유에서다.
전 세계적으로 유망한 AI 개발자가 중국에 집중된 현실도 고려하는 모습이다. 젠슨 황은 “AI 개발자를 확보한 플랫폼이 AI 경쟁에서 이긴다”고 줄곧 주장해 왔다.
전문가들은 엔비디아가 중국 시장에 재진입할 경우 매출과 영업이익이 큰 폭으로 늘어날 것으로 전망한다. 하지만 한쪽에서는 챗GPT와 같은 AI 서비스를 구동하는 엔비디아 칩이 중국의 핵무기 시스템, 군사 정보 개발을 가속화 할 수 있다는 우려도 나온다.
이주완 인더스트리 애널리스트는 “반도체 시장 전체를 기준으로 중국에서 최종 소비되는 비율은 무려 55%”라며 “미국 시장을 대체할 수 있는 건 중국뿐이기 때문에 엔비디아에 아주 중요하면서도 필수적인 시장이 될 수밖에 없다”고 설명했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
