기회냐 위협이냐… 중국 시장을 대하는 젠슨 황의 복잡한 속내

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난달 5일 미국 네바다주 라스베이거스에서 열린 엔비디아 CES 2026 라이브에서 차세대 그래픽처리장치(GPU)루빈 GPU를 선보이고 있는 모습. 연합뉴스

고객확인제도는 중국 군부가 엔비디아 칩을 활용하지 못하도록 접근을 막는 조건 등을 담은 서류다.

미국 기업으로서 중국 시장을 포기하는 것은 막대한 손실이 될 것”이라며 “중국 시장은 수익을 가져오고 미국 내 수많은 일자리를 만들어 낼 것”이라고 언급한 바 있다.

챗GPT와 같은 AI 서비스를 구동하는 엔비디아 칩이 중국의 핵무기 시스템, 군사 정보 개발을 가속화 할 수 있다는 우려도 나온다.