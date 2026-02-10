시사 전체기사

기회냐 위협이냐… 중국 시장을 대하는 젠슨 황의 복잡한 속내

입력:2026-02-10 06:30
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난달 5일 미국 네바다주 라스베이거스에서 열린 엔비디아 CES 2026 라이브에서 차세대 그래픽처리장치(GPU)루빈 GPU를 선보이고 있는 모습. 연합뉴스

글로벌 인공지능(AI) 반도체 최강자인 엔비디아가 중국 시장 진출을 위해 부심하고 있지만, 미국 정부의 규제에 묶여 어려움을 겪고 있다. 엔비디아는 AI 칩 수요가 높은 중국에서의 영향력을 높이려 하지만 자국 안보를 우려하는 미 정부와 견해 차를 좁히지 못하는 상황이다. 일각에서는 엔비디아의 중국 시장 진출이 기회이자 독이 될 수 있다는 경고도 나온다.

9일 업계에 따르면 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난해 12월 트럼프 대통령과 자사 최신 AI 칩인 ‘H200’의 대(對)중국 수출을 허용하는 합의를 끌어냈다. 하지만 미 상무부가 엔비디아에 ‘고객확인제도’ 등 세부조건을 요구하며 지금까지 수출 허가 승인이 지연되고 있다. 고객확인제도는 중국 군부가 엔비디아 칩을 활용하지 못하도록 접근을 막는 조건 등을 담은 서류다.

엔비디아가 중국 시장 진출을 계속해 타진하는 이유는 중국의 단일 칩 소비량이 급증할 것이라는 전망이 나오기 때문이다. 젠슨 황은 향후 2~3년 동안 중국 기업들이 AI 칩에만 연간 500억 달러를 지출할 것으로 예상하면서 중국 시장의 전략적 가치를 강조해왔다. 그는 “미국 기업으로서 중국 시장을 포기하는 것은 막대한 손실이 될 것”이라며 “중국 시장은 수익을 가져오고 미국 내 수많은 일자리를 만들어 낼 것”이라고 언급한 바 있다.

아울러 중국 자체기술 개발 기회를 줄이려는 판단도 깔렸다. 중국은 미국의 칩 수출 규제가 강화될수록 엔비디아에 대한 의존도를 낮추기 위해 자체 칩 개발에 속도를 내고 있다. 중국의 기술이 발전할수록 엔비디아 영향력은 줄어들고 화웨이 등 중국 제조사들의 기회는 커지는 구조다. 지난해 4월 중국 화웨이가 엔비디아의 ‘H100’을 대체할 수 있는 AI 칩을 개발한다고 밝힌 후 같은 해 10월 H100의 60% 성능을 지닌 ‘910C’를 공개한 바 있다.

젠슨 황이 트럼프 행정부를 향해 “점점 기술이 발전하는 중국에 맞서 미국이 기술 우위를 지키려면 전 세계에 미국 기술 기반 AI 생태계를 구축해야 한다”고 밝힌 것도 이런 이유에서다.

전 세계적으로 유망한 AI 개발자가 중국에 집중된 현실도 고려하는 모습이다. 젠슨 황은 “AI 개발자를 확보한 플랫폼이 AI 경쟁에서 이긴다”고 줄곧 주장해 왔다.

전문가들은 엔비디아가 중국 시장에 재진입할 경우 매출과 영업이익이 큰 폭으로 늘어날 것으로 전망한다. 하지만 한쪽에서는 챗GPT와 같은 AI 서비스를 구동하는 엔비디아 칩이 중국의 핵무기 시스템, 군사 정보 개발을 가속화 할 수 있다는 우려도 나온다.

이주완 인더스트리 애널리스트는 “반도체 시장 전체를 기준으로 중국에서 최종 소비되는 비율은 무려 55%”라며 “미국 시장을 대체할 수 있는 건 중국뿐이기 때문에 엔비디아에 아주 중요하면서도 필수적인 시장이 될 수밖에 없다”고 설명했다.

차민주 기자 lali@kmib.co.kr

