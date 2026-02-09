李 대통령 “작은 일부터 성과 내라”

李 대통령 “작은 일부터 성과 내라”
강훈식 대통령 비서실장은 9일 “오늘 이재명 대통령이 ‘작은 일부터 확실하게 성과를 내고 매듭을 지으라’고 지시했다”고 밝혔다.
전은수 청와대 부대변인은 강 실장이 이와 같이 말하며 “이재명 정부 출범 9개월 차에 접어든 만큼 스스로도 모르게 타협하고 있는 부분은 없는지 되돌아봐야 할 시점”이라며 “각자 자리에서 다시 한번 마음을 다잡고 책임 있게 최선을 다해 달라”고 했다고 이날 서면 브리핑에서 밝혔다.
또 강 실장은 최근 일본군 위안부 피해자와 강제 동원 역사를 전면 부정하는 특정 서적이 전국 공공 도서관에 비치된 사실과 관련 공공도서관 도서 선정·비치 기준 등 관련 제도를 재점검하고 개선 방안을 마련하라고 지시했다.
한편 강 실장은 “산불 위험이 본격적으로 증가하는 3월을 앞두고 특단의 예방 대책 마련이 필요하다”며 행정안전부, 산림청, 소방청에 이달 중 산불 취약지역에 대한 일제 점검을 하고, 실효성 있는 화재 예방 대책을 보고하라고 했다.
전기 시설 노후에 따른 화재 발생 우려에 따라 관계기관에 전기 시설 안전 점검 및 보완 조치도 시행하라고 당부했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
