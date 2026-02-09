시사 전체기사

李 대통령 “작은 일부터 성과 내라”

입력:2026-02-09 20:07
이재명 대통령이 지난 6일 창원 성산구 창원컨벤션센터에서 열린 '경남의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령 비서실장은 9일 “오늘 이재명 대통령이 ‘작은 일부터 확실하게 성과를 내고 매듭을 지으라’고 지시했다”고 밝혔다.

전은수 청와대 부대변인은 강 실장이 이와 같이 말하며 “이재명 정부 출범 9개월 차에 접어든 만큼 스스로도 모르게 타협하고 있는 부분은 없는지 되돌아봐야 할 시점”이라며 “각자 자리에서 다시 한번 마음을 다잡고 책임 있게 최선을 다해 달라”고 했다고 이날 서면 브리핑에서 밝혔다.

또 강 실장은 최근 일본군 위안부 피해자와 강제 동원 역사를 전면 부정하는 특정 서적이 전국 공공 도서관에 비치된 사실과 관련 공공도서관 도서 선정·비치 기준 등 관련 제도를 재점검하고 개선 방안을 마련하라고 지시했다.

한편 강 실장은 “산불 위험이 본격적으로 증가하는 3월을 앞두고 특단의 예방 대책 마련이 필요하다”며 행정안전부, 산림청, 소방청에 이달 중 산불 취약지역에 대한 일제 점검을 하고, 실효성 있는 화재 예방 대책을 보고하라고 했다.

전기 시설 노후에 따른 화재 발생 우려에 따라 관계기관에 전기 시설 안전 점검 및 보완 조치도 시행하라고 당부했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

