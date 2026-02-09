한국인정지원센터, ‘한국인정평가원’으로 사명 변경
(재)한국인정지원센터가 9일 기관명을 한국인정평가원으로 변경했다고 밝혔다. 이번 사명 변경은 인정평가 기능의 전문성과 정체성을 강화하고, 인공지능(AI)·윤리경영 등 급변하는 글로벌 산업 환경에 보다 능동적으로 대응하기 위한 전략적 결정이다.
한국인정평가원은 1995년 (사)한국품질환경인증협회로 출발해 지난 30여 년간 ISO 경영시스템 인정기구로서 국가 인증 생태계의 핵심 역할을 수행해 왔다. 인증기관의 역량을 평가하고 자격을 부여함으로써, 국내 기업들이 취득한 인증서가 해외 시장에서도 동등하게 인정받을 수 있도록 하는 ‘글로벌 신뢰의 사슬’을 구축해 왔다.
또한 국제표준화기구(ISO) 체계에 따라 인증기관이 기업에 품질·환경·안전 등 각종 인증을 발급할 수 있도록 자격을 보증하며, 국가 인증 제도의 공신력을 뒷받침하고 있다.
전민영 한국인정평가원장은 “지난 30년간 쌓아온 신뢰와 전문성을 바탕으로 글로벌 공신력을 갖춘 인정기구로서 제2의 도약을 시작하겠다”며 “변화하는 산업 환경 속에서 국제 기준을 선도하는 역할을 지속적으로 수행해 나가겠다”고 밝혔다.
서영희 사진부장 finalcut02@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사