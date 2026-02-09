경남 양산시 원동면 야산 산불…주민 대피명령 발동
경남 양산시 원동면에서 9일 산불이 발생해 주민들이 인근 초등학교로 대피했다.
경남소방본부와 양산시 등에 따르면 이날 오후 3시 31분쯤 양산시 원동면 용당리 한 야산에서 산불이 났다.
산림당국은 헬기 20대(산림청 8대, 지자체 6대, 군 4대, 소방 2대)와 진화 차량 2대, 진화 인원 123명을 투입했고, 경남소방본부도 차량 15대, 인원 45명을 투입해 진화 중이다.
최초 신고자에 따르면 불은 화재현장 인근 농막 뒤 대밭 인근에서 시작된 것으로 추정된다.
양산시는 이날 오후 4시 19분쯤 “용당리 인근 산불이 확산 중으로 인근 주민과 등산객은 원동초등학교로 즉시 대피하라”는 명령을 발동했다. 현재 중리마을 55명, 신곡마을 67명 등 122명이 원동초등학교와 원동중학교에 대피해 있다.
오후 5시 30분 현재 진화율은 60% 정도다.
