시사 전체기사

경남 양산시 원동면 야산 산불…주민 대피명령 발동

입력:2026-02-09 17:28
공유하기
글자 크기 조정
경남 양산시 원동면 용당리 야산에 연기가 치솟고 있다. 경남소방본부 제공

경남 양산시 원동면에서 9일 산불이 발생해 주민들이 인근 초등학교로 대피했다.

경남소방본부와 양산시 등에 따르면 이날 오후 3시 31분쯤 양산시 원동면 용당리 한 야산에서 산불이 났다.

산림당국은 헬기 20대(산림청 8대, 지자체 6대, 군 4대, 소방 2대)와 진화 차량 2대, 진화 인원 123명을 투입했고, 경남소방본부도 차량 15대, 인원 45명을 투입해 진화 중이다.

최초 신고자에 따르면 불은 화재현장 인근 농막 뒤 대밭 인근에서 시작된 것으로 추정된다.

양산시는 이날 오후 4시 19분쯤 “용당리 인근 산불이 확산 중으로 인근 주민과 등산객은 원동초등학교로 즉시 대피하라”는 명령을 발동했다. 현재 중리마을 55명, 신곡마을 67명 등 122명이 원동초등학교와 원동중학교에 대피해 있다.

오후 5시 30분 현재 진화율은 60% 정도다.

양산=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이혼상담소 찾는 90세男·88세女…이혼 고민하는 노년층
[단독] 갑작스러운 딸의 죽음, ‘챗GPT’만 비밀을 알고 있었다
[단독] 해외서 발견된 ‘AI 사망 이상 징후’, 국내 10대서 다수 포착
“외국인 처녀 수입하자”…민주당, 진도군수 제명
‘내부공격이 최대 리스크’… 대통령 과거글 공유한 조국
정청래 “대통령께 누 끼쳐 죄송”…특검 추천 논란 직접 사과
[단독] 보유 수량보다 12배 많은 62만개 뿌려… 빗썸 ‘코인 복사’ 논란
‘상속세 탓에 탈출’은 거짓이지만… 韓 최고세율 OECD 2위
국민일보 신문구독