[속보] 검찰, ‘1억 공천헌금’ 강선우·김경 구속영장 청구

2022년 지방선거를 앞두고 전 사무국장 남모씨를 통해 김경 서울시의원이 공천 대가로 건넨 1억원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 지난달 20일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하며 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

검찰은 “수집된 증거를 면밀히 검토한 결과 범행이 중대하고 도주 우려 및 증거인멸의 우려가 있는 점 등을 고려해 구속영장을 청구했다”고 말했다. 경찰이 이들에 대한 구속영장을 검찰에 신청한 지 나흘 만이다.

강 의원에 대해서는 불체포 특권이 변수가 될 전망이다.