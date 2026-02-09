신용정보원 “설 연휴 보험 필요하다면… 미리 가입하세요”
한국신용정보원은 보험신용정보 IT 시스템 안정적인 운영을 위해 오는 설 연휴에 IT 시스템 개편을 실시한다고 9일 밝혔다. 이 시스템은 보험계약 체결 시 보험회사가 활용한다.
시스템 개편은 설 연휴 첫 날인 14일 오전 0시부터 8시까지, 마지막 날인 19일 오전 0시부터 10시까지다. 이 기간에는 일부 보험 가입이 원활하지 않을 수 있다.
신용정보원은 “설 연휴 첫날과 마지막 날 새벽에 보험 가입이 필요한 경우 시스템 개편시간을 고려하여 미리 가입을 권장한다”고 말했다.
국내·외 여행을 위해 가입하는 여행보험의 경우 시스템 개편시간에도 가입이 가능하다. 다만 기존 실비 보험에 가입됐는지 여부를 조회하기가 어려워 역시 미리 가입하는 것이 좋다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
